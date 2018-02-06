"Одноклассники" выпустили приложение для игр в социальной сети

С помощью нового приложения можно будет запускать игры социальной сети без скачивания дополнительных сервисов и перехода на сайт. В программе "ОК Игры" доступны поиск по каталогу, новости об акциях и распродажах, а также рейтинг игр.

В приложении работают те же способы оплаты, что и в самой социальной сети. Разработчики пояснили, что решение о выпуске приложений для Mac и других платформ приниматься будет по итогам работы "ОК Игр" для Windows.