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Регион
Опубликовано 6 февраля 2018, 10:10

"Одноклассники" выпустили приложение для игр в социальной сети

Фото &copy; ok-guide

Фото © ok-guide

В настоящий момент программа доступна исключительно на персональных компьютерах Windows.

Социальная сеть "Одноклассники" выпустила игровое приложение "ОК Игры". Программа доступна на компьютерах под управлением операционной системы Windows.

С помощью нового приложения можно будет запускать игры социальной сети без скачивания дополнительных сервисов и перехода на сайт. В программе "ОК Игры" доступны поиск по каталогу, новости об акциях и распродажах, а также рейтинг игр.

В приложении работают те же способы оплаты, что и в самой социальной сети. Разработчики пояснили, что решение о выпуске приложений для Mac и других платформ приниматься будет по итогам работы "ОК Игр" для Windows.

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Сергей Сурепин
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