"Одноклассники" выпустили приложение для игр в социальной сети
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В настоящий момент программа доступна исключительно на персональных компьютерах Windows.
Социальная сеть "Одноклассники" выпустила игровое приложение "ОК Игры". Программа доступна на компьютерах под управлением операционной системы Windows.
С помощью нового приложения можно будет запускать игры социальной сети без скачивания дополнительных сервисов и перехода на сайт. В программе "ОК Игры" доступны поиск по каталогу, новости об акциях и распродажах, а также рейтинг игр.
В приложении работают те же способы оплаты, что и в самой социальной сети. Разработчики пояснили, что решение о выпуске приложений для Mac и других платформ приниматься будет по итогам работы "ОК Игр" для Windows.