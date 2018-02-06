Создатели GTA скопируют PlayerUnknown’s Battlegrounds в новой игре

В Сети появилась информация о том, что в игре Red Dead Redemption 2 будет режим "королевской битвы".

Помимо всего прочего, в Red Dead Redemption 2 будет режим от первого лица. Согласно опубликованной информации, в игре нас ждёт два персонажа: Артур Морган и Ван дер Линд. Вместе с этим в боевике будут доступны ещё два режима — Money Grab и Revive and Survive.