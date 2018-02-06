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Опубликовано 6 февраля 2018, 10:42

Создатели GTA скопируют PlayerUnknown’s Battlegrounds в новой игре

Фото &copy; Rockstar Games

Фото © Rockstar Games

В Сети появилась информация о том, что в игре Red Dead Redemption 2 будет режим "королевской битвы".

Представители Trusted Reviews опубликовали новую информацию об игре Red Dead Redemption 2. Согласно слухам, в боевике про ковбоев появится режим "королевской битвы", скопированный с PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Помимо всего прочего, в Red Dead Redemption 2 будет режим от первого лица. Согласно опубликованной информации, в игре нас ждёт два персонажа: Артур Морган и Ван дер Линд. Вместе с этим в боевике будут доступны ещё два режима — Money Grab и Revive and Survive.

Разработчики из Rockstar Games пока не комментируют опубликованную информацию. Выход Red Dead Redemption 2 ожидается 26 октября 2018 года.

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Сергей Сурепин
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