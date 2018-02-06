Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 февраля 2018, 11:22

В игре Kingdom Come можно стать алкоголиком и лишиться девственности

В Сети стал доступен список достижений из новой игры. Геймеры уже с нетерпением ожидают релиза.

Фото: &copy; Flickr/Brett Kiger

Фото: © Flickr/Brett Kiger

Издатель Deep Silver и студия Warhorse пообещали геймерам, что в игре Kingdom Come: Deliverance можно будет полностью раскрепоститься. Это стало известно благодаря списку достижений, который уже опубликован в Сети.

Из него геймеры узнали, что игра будет поощрять за алкоголизм, массовые драки и сохранение девственности. Также игроки смогут совершать крупные нападения на вражеские города, что позволит заработать больше денег.

Напомним, игра Kingdom Come: Deliverance выйдет 13 февраля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • kingdomcomedeliverance
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar