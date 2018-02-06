В игре Kingdom Come можно стать алкоголиком и лишиться девственности

Издатель Deep Silver и студия Warhorse пообещали геймерам, что в игре Kingdom Come: Deliverance можно будет полностью раскрепоститься. Это стало известно благодаря списку достижений, который уже опубликован в Сети.

Из него геймеры узнали, что игра будет поощрять за алкоголизм, массовые драки и сохранение девственности. Также игроки смогут совершать крупные нападения на вражеские города, что позволит заработать больше денег.