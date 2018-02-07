Бурятские кавээнщики высмеяли рекламу казино "Азино 777", сняв пародию

Авторами пародии на популярную рекламу интернет-казино "Азино 777" с участием Вити АК-47 стали участники забайкальской творческой группы О'МоG Group, состоящей из представителей читинской команды КВН "Гураны".

На видеозаписи кольщик дров ходит по деревне и предлагает жителям свои услуги, при этом отмечая, что "поднять бабло" можно только таким способом. А в конце ролика герой разрешает одной из клиенток расплатиться через терминал вместо наличного расчёта.

Большинство пользователей YouTube одобрили пародию участников КВН, Также они отметили, что клип заслуживает номинации на лучшую пародию рекламы. Кроме того, пользователи учли тот факт, что в пародийном ролике участники акцентировали внимание именно на заработке честным трудом.

Этот ролик стал вирусным в Сети, и за несколько дней его посмотрело почти 200 тыс. пользователей YouTube.

Оригинальные "три топора":