Онищенко посоветовал россиянам не мочить манту
Геннадий Онищенко. Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов
Такое заявление депутат Госдумы сделал, комментируя название телеграм-канала "Намочи манту".
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян не мочить место туберкулёзной пробы. Об этом политик заявил на церемонии вручения премии "За верность науке".
— Коллеги, не вздумайте мочить манту, — приводит "Интерфакс" слова Онищенко.
Стоит отметить, что это было частью вступительной речи перед награждением в номинации "Лучший проект в социальных сетях о науке", среди финалистов которой оказался популярный телеграм-канал о медицине "Намочи манту" (58,5 тыс. подписчиков).
Победителем же было признано сообщество во "ВКонтакте" "Химия просто" с 43,2 тыс. подписчиков.