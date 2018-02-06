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Регион
Опубликовано 6 февраля 2018, 14:25

Онищенко посоветовал россиянам не мочить манту

Геннадий Онищенко. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Трефилов

Геннадий Онищенко. Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов

Такое заявление депутат Госдумы сделал, комментируя название телеграм-канала "Намочи манту".

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян не мочить место туберкулёзной пробы. Об этом политик заявил на церемонии вручения премии "За верность науке".

— Коллеги, не вздумайте мочить манту, — приводит "Интерфакс" слова Онищенко.

Стоит отметить, что это было частью вступительной речи перед награждением в номинации "Лучший проект в социальных сетях о науке", среди финалистов которой оказался популярный телеграм-канал о медицине "Намочи манту" (58,5 тыс. подписчиков).

Победителем же было признано сообщество во "ВКонтакте" "Химия просто" с 43,2 тыс. подписчиков.

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Екатерина Землянухина
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