Онищенко посоветовал россиянам не мочить манту

Такое заявление депутат Госдумы сделал, комментируя название телеграм-канала "Намочи манту".

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян не мочить место туберкулёзной пробы. Об этом политик заявил на церемонии вручения премии "За верность науке".

— Коллеги, не вздумайте мочить манту, — приводит "Интерфакс" слова Онищенко.

Стоит отметить, что это было частью вступительной речи перед награждением в номинации "Лучший проект в социальных сетях о науке", среди финалистов которой оказался популярный телеграм-канал о медицине "Намочи манту" (58,5 тыс. подписчиков).