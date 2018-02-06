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Опубликовано 6 февраля 2018, 12:08

Известного разработчика-педофила освободили под залог в 150 тысяч долларов

Фото &copy; Medscape Medical News

Фото © Medscape Medical News

В настоящий момент одного из создателей Counter-Strike обвиняют в отношениях с несовершеннолетней девушкой.

Джесса Клиффа, одного из создателей Counter-Strike, выпустили из заключения под залог. Сумма — 150 тысяч долларов.

По информации прокуратуры, Клифф познакомился с несовершеннолетней девушкой через веб-сайт и несколько раз платил ей за секс. Также в ведомстве утверждают, что разработчик снял на видео процесс личной встречи с жертвой.

Компания Valve сейчас ожидает результатов расследования. На время разбирательства разработчика отстранили от дел.

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Сергей Сурепин
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