Известного разработчика-педофила освободили под залог в 150 тысяч долларов

В настоящий момент одного из создателей Counter-Strike обвиняют в отношениях с несовершеннолетней девушкой.

Джесса Клиффа, одного из создателей Counter-Strike, выпустили из заключения под залог. Сумма — 150 тысяч долларов.

По информации прокуратуры, Клифф познакомился с несовершеннолетней девушкой через веб-сайт и несколько раз платил ей за секс. Также в ведомстве утверждают, что разработчик снял на видео процесс личной встречи с жертвой.