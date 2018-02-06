Звукорежиссёра игры уволили за расизм и трансфобию
Фото © Flickr/Henry Henrietta
Ранее геймеры обнаружили переписку специалиста. Он в негативной форме отзывался о транссексуалах.
Звукорежиссёра Симона Чилински уволили после обвинений в расизме и трансфобии. До этого он работал над игрой Subnautica.
Изначально о переписке специалиста удалось узнать геймерам. Оказалось, что Чилински в негативной форме отзывался о людях из стран третьего мира и подшучивал над транссексуалами.
Всё это стало причиной увольнения звукорежиссёра из студии Unknown Worlds Entertainment.