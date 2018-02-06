Звукорежиссёра игры уволили за расизм и трансфобию

Ранее геймеры обнаружили переписку специалиста. Он в негативной форме отзывался о транссексуалах.

Звукорежиссёра Симона Чилински уволили после обвинений в расизме и трансфобии. До этого он работал над игрой Subnautica.

Изначально о переписке специалиста удалось узнать геймерам. Оказалось, что Чилински в негативной форме отзывался о людях из стран третьего мира и подшучивал над транссексуалами.