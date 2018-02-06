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Опубликовано 6 февраля 2018, 12:38

Звукорежиссёра игры уволили за расизм и трансфобию

Фото &copy; Flickr/Henry Henrietta

Фото © Flickr/Henry Henrietta

Ранее геймеры обнаружили переписку специалиста. Он в негативной форме отзывался о транссексуалах.

Звукорежиссёра Симона Чилински уволили после обвинений в расизме и трансфобии. До этого он работал над игрой Subnautica.

Изначально о переписке специалиста удалось узнать геймерам. Оказалось, что Чилински в негативной форме отзывался о людях из стран третьего мира и подшучивал над транссексуалами.

Всё это стало причиной увольнения звукорежиссёра из студии Unknown Worlds Entertainment.

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Сергей Сурепин
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