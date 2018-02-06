Самую популярную консоль 2017 года планируют поддерживать более пяти лет

Японские разработчики пообещали, что новая платформа будет актуальной на протяжении длительного периода.

Президент компании Nintendo заявил, что японцы планируют поддерживать консоль Switch дольше традиционного периода жизни в пять лет. Сколько именно разработчики готовы поддерживать самую популярную консоль 2017 года — неизвестно.

Напомним, до этого Nintendo долго поддерживала только портативные консоли. Например, DS просуществовала восемь лет, 3DS находится на рынке уже более семи лет, а Gameboy и вовсе прожил тринадцать лет.