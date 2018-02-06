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Регион
Опубликовано 6 февраля 2018, 13:04

Самую популярную консоль 2017 года планируют поддерживать более пяти лет

Фото &copy; Flickr/Gaetan Ducatteeuw

Фото © Flickr/Gaetan Ducatteeuw

Японские разработчики пообещали, что новая платформа будет актуальной на протяжении длительного периода.

Президент компании Nintendo заявил, что японцы планируют поддерживать консоль Switch дольше традиционного периода жизни в пять лет. Сколько именно разработчики готовы поддерживать самую популярную консоль 2017 года — неизвестно.

Напомним, до этого Nintendo долго поддерживала только портативные консоли. Например, DS просуществовала восемь лет, 3DS находится на рынке уже более семи лет, а Gameboy и вовсе прожил тринадцать лет.

Switch вышла в прошлом году. Эта консоль стала самой популярной в 2017 году. Компания Nintendo осталась довольна результатами.

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Сергей Сурепин
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