В игре 37-летней давности установили новый рекорд

Геймеру пришлось потратить практически четыре часа реального времени для того, чтобы войти в историю.

Геймер Робби Лэйкман практически четыре часа транслировал прохождение оригинальной игры Donkey Kong. Он пытался побить собственный рекорд, установленный в декабре 2017 года. Итог — ему это сделать удалось.

Геймер набрал 1 247 700 очков. До этого лучшим результатом было 1 230 100 очков. Официальный орган, регистрирующий рекорды в ретро-играх, Twin Galaxies, подтвердил установление нового рекорда.