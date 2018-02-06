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Регион
Опубликовано 6 февраля 2018, 14:09

В игре 37-летней давности установили новый рекорд

Фото &copy; Nintendo

Фото © Nintendo

Геймеру пришлось потратить практически четыре часа реального времени для того, чтобы войти в историю.

Геймер Робби Лэйкман практически четыре часа транслировал прохождение оригинальной игры Donkey Kong. Он пытался побить собственный рекорд, установленный в декабре 2017 года. Итог — ему это сделать удалось.

Геймер набрал 1 247 700 очков. До этого лучшим результатом было 1 230 100 очков. Официальный орган, регистрирующий рекорды в ретро-играх, Twin Galaxies, подтвердил установление нового рекорда.

Напомним, что игра Donkey Kong вышла ещё в 1981 году.

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Сергей Сурепин
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