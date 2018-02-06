В список безвизовых для россиян стран также входят Багамские острова, Барбадос, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гондурас, Гонконг, Доминикана, Индия, Индонезия, Колумбия и многие другие.

Российская Федерация и султанат Бруней-Даруссалам подписали соглашение о взаимной отмене визового режима. Таким образом, россияне могут свободно посещать одно из самых богатых государств в мире и находиться на его территории в течение двух недель.

Королевская мечеть Султана Омара Али Сайфуддина в Брунее Фото: © flickr.com/PROhenrykkcheung

— Граждане России и Брунея, являющиеся владельцами общегражданских заграничных паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, а также непрерывно пребывать на территории государств каждой из сторон без виз в течение периода, не превышающего 14 дней со дня въезда, — сообщили в российском МИД.

Исключение — работа по найму, учёба или деятельность, приносящая доход.