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Регион
Опубликовано 6 февраля 2018, 14:29

Создатели игры по "Звёздным войнам" рассказали о любви к геймерам

До этого компанию назвали самой ненавистной в США, но разработчики всё ещё верят в лучшее.

Фото: &copy; Flickr/zach kep

Фото: © Flickr/zach kep

Компания Electronic Arts смотрит в будущее с оптимизмом. Исполнительный директор EA Эндрю Уилсон считает, что компания изменила многие бизнес-процессы.

Разработчики считают, что они в будущем смогут радовать геймеров. В частности, команда изменила подход к разработке игр, тестированию и релизу собственных продуктов.

Напомним, в прошлом году Electronic Arts настигла череда неудач. Разработчики столкнулись с провалом Star Wars Battlefront 2, а выход Need for Speed Payback остался практически незамеченным.

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Сергей Сурепин
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