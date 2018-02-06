Создатели игры по "Звёздным войнам" рассказали о любви к геймерам
До этого компанию назвали самой ненавистной в США, но разработчики всё ещё верят в лучшее.
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Компания Electronic Arts смотрит в будущее с оптимизмом. Исполнительный директор EA Эндрю Уилсон считает, что компания изменила многие бизнес-процессы.
Разработчики считают, что они в будущем смогут радовать геймеров. В частности, команда изменила подход к разработке игр, тестированию и релизу собственных продуктов.
Напомним, в прошлом году Electronic Arts настигла череда неудач. Разработчики столкнулись с провалом Star Wars Battlefront 2, а выход Need for Speed Payback остался практически незамеченным.