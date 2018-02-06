В криптовалюту для ставок на киберспорт вложили более 80 миллионов долларов
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Разработчики Unikrn провели ICO. Инвесторы приобрели 130 миллионов токенов UnikoinGold.
Компания Unikrn провела ICO. Инвесторы уже купили 130 миллионов токенов UnikoinGold. Выручка от их продажи составила более 80 миллионов долларов.
ICO состоялось осенью 2017 года. Оно стало одним из самых крупных за всю историю первичного размещения токенов. По словам разработчиков, около половины монет купили пользователи киберспортивной платформы Unikrn.
Стартап Unikrn основали в 2014 году. Компания организовывает киберспортивные турниры.