В криптовалюту для ставок на киберспорт вложили более 80 миллионов долларов

Компания Unikrn провела ICO. Инвесторы уже купили 130 миллионов токенов UnikoinGold. Выручка от их продажи составила более 80 миллионов долларов.

ICO состоялось осенью 2017 года. Оно стало одним из самых крупных за всю историю первичного размещения токенов. По словам разработчиков, около половины монет купили пользователи киберспортивной платформы Unikrn.