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Регион
Опубликовано 6 февраля 2018, 16:09

Анонсирован "убийца" PlayerUnknown’s Battlegrounds про самураев

Разработчики видеоигр продолжают копировать популярный режим самого продаваемого шутера 2017 года.

Фото &copy;&nbsp;Perfect World Entertainment

Фото © Perfect World Entertainment

Компании Dream Game Studio и CubeJoy показали новое видео, посвящённое игре Swordsman. Новый проект — своеобразная попытка сделать PlayerUnknown’s Battlegrounds, но про самураев.

В основе игры лежит концепция режима "королевской битвы". Пользователям предстоит выживать и сражаться на обширной открытой карте. Разработчики Swordsman решили перенести события в средневековую Азию.

Игра будет доступна уже 7 февраля 2018 года. Разработчики планируют провести тестирование.

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Сергей Сурепин
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