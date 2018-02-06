Анонсирован "убийца" PlayerUnknown’s Battlegrounds про самураев
Разработчики видеоигр продолжают копировать популярный режим самого продаваемого шутера 2017 года.
Фото © Perfect World Entertainment
Компании Dream Game Studio и CubeJoy показали новое видео, посвящённое игре Swordsman. Новый проект — своеобразная попытка сделать PlayerUnknown’s Battlegrounds, но про самураев.
В основе игры лежит концепция режима "королевской битвы". Пользователям предстоит выживать и сражаться на обширной открытой карте. Разработчики Swordsman решили перенести события в средневековую Азию.
Игра будет доступна уже 7 февраля 2018 года. Разработчики планируют провести тестирование.