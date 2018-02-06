Анонсирован "убийца" PlayerUnknown’s Battlegrounds про самураев

Компании Dream Game Studio и CubeJoy показали новое видео, посвящённое игре Swordsman. Новый проект — своеобразная попытка сделать PlayerUnknown’s Battlegrounds, но про самураев.

В основе игры лежит концепция режима "королевской битвы". Пользователям предстоит выживать и сражаться на обширной открытой карте. Разработчики Swordsman решили перенести события в средневековую Азию.