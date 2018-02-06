Шведский журналист: В Норвегии — система допинга. И всё умалчивается, как в КНДР

Главный шведский телеканал SVT снял документальный фильм о допинге в лыжных гонках на основании рассекреченных данных об аномальных показателях крови более двух тысяч спортсменов.

Ранее газета The Sunday Times заявила, что подозрения вызывают результаты анализов крови тысяч лыжников, выступавших с 2001 по 2010 годы. По данным газеты, по числу лыжников с аномальными показателями крови лидируют Россия (34%), Франция (29%) и Австрия (28%). Но и норвежцы многие свои победы одержали с помощью допинга, утверждает один из создателей фильма Хассе Свенс.

— У Норвегии существует организованная допинг-система на уровне спортивных федераций, у России — государственная допинг-система. В Швеции допинг принимали только отдельные спортсмены, наблюдаются некоторые аномальные показатели, но говорить о системе тут нельзя. Как я считаю, почти ни одной медали в 1990-е годы не было взято без допинга.

— Значит, он плохо его смотрел. Все думают, что у нас есть информация о допинг-пробах только с чемпионата мира в Лахти, но это не так. У нас её намного больше, с самых разных соревнований.

— В Норвегии ваш фильм также всерьёз не восприняли.

— В Норвегии делают всё, чтобы замолчать информацию об этой ситуации. Норвежская федерация ведёт пропаганду, сопоставимую с той, что есть в Северной Корее.

Всему своё время, последнее слово в этой истории не сказано. Норвегия когда-нибудь тоже выйдет из спячки, — цитирует Свенса газета Expressen.