Доктор Смерть: История самого знаменитого злодея в белом халате 7 февраля 1979 года во время купания в океане умер Йозеф Менгеле — один из самых знаменитых нацистских преступников. 11 февраля, 23:40 46890 46890 Обложка © The Archives of the Max Planck Society, Berlin-Dahlem

Благодаря тому, что во время войны его имя было мало кому известно, Менгеле без особых усилий удалось избежать наказания и покинуть Германию. Только много позже его имя стало известным всем, а сам он превратился в символ врача-убийцы и садиста, совершавшего самые безумные эксперименты над заключёнными лагерей. И ещё позднее стало известно, что Менгеле не был маньяком-одиночкой с безумными фантазиями, а выполнял заказы других учёных, в том числе и всемирно известных. Лайф выяснил историю самого знаменитого злодея в белом халате.

Ранние годы

Йозеф Менгеле родился в 1911 году в семье предпринимателя. Его отец владел компанией по продаже сельскохозяйственных машин. Йозеф был весьма талантливым ребёнком, хорошо учился в школе, интересовался спортом и искусством. Менгеле жил в Баварии, которая была колыбелью нацистского движения. Поэтому не удивительно, что в студенческие годы он не остался в стороне и примкнул к "Стальному шлему".

Формально "Стальной шлем" не был нацистской организацией. Его участники придерживались ультрапатриотических и консервативных взглядов, имелись и монархисты. Однако позднее уличные отряды организации были поглощены штурмовиками. Так Менгеле оказался в СА.

Впрочем, штурмовиком он пробыл недолго. Уличные драки и развязный стиль штурмовиков, видимо, не вдохновляли умного и образованного Менгеле, и он достаточно скоро покинул организацию, сославшись на нездоровье. Получив диплом врача (он изучал антропологию), Менгеле устроился в Институт наследственной биологии и расовой гигиены.

Там он стал ассистентом доктора Отмара фон Вершуера, который в то время уже считался признанным авторитетом в области генетики, специализировавшимся на близнецах, наследственных болезнях и генетических аномалиях. Под руководством Вершуера Менгеле защитил докторскую диссертацию. Менгеле, которому не было и 30, подавал большие надежды.

Военная служба

Как это часто бывает в тоталитарных государствах, вступление в партию и СС было важным условием для карьерного роста. В конце 30-х Менгеле вступает сначала в НСДАП, а затем и в СС. В 1940 году, когда в разгаре уже была Вторая мировая война, Менгеле был мобилизован в армию. Однако в вермахте он пробыл недолго и перевёлся в резервный медицинский батальон Ваффен-СС.

Он не принимал участия в боевых действиях и вскоре был переведён в Главное управление СС по вопросам расы и поселения. В его обязанности входила оценка поляков, пригодных для дальнейшей германизации по расовым стандартам нацистов.

После начала войны с СССР Менгеле переводят на службу в 5-ю танковую дивизию СС "Викинг", где он выполнял обязанности врача. За спасение двух немецких танкистов из горящего танка Менгеле был награждён Железным крестом.

Однако летом 1942 года его военная служба закончилась. В бою с советскими войсками в районе Ростова-на-Дону он был тяжело ранен. После выздоровления он был признан непригодным к строевой службе. В чине гауптштурмфюрера (капитана) Менгеле вернулся в Германию где возобновил службу в Главном управлении СС по вопросам расы и поселения.

Доктор Смерть

Именно в этот период в карьере Менгеле произошёл крутой поворот. Его наставник — Отмар Вершуер — стал главой Института антропологии, наследственности и евгеники кайзера Вильгельма. Несмотря на название сам кайзер не имел к нему никакого отношения. Это научное учреждение было основано задолго до войны на деньги Рокфеллеровского фонда и занималось вопросами евгеники, крайне популярной во всём мире после Первой мировой войны. С приходом к власти нацистов, институт перестроился на их расовую теорию.

Вершуер предложил своему бывшему помощнику послужить на благо германской науки в концентрационном лагере. В 1942 году нацисты приняли решение о перемещении всех евреев с оккупированных территорий в концентрационные лагеря на территории захваченной Польши. Поскольку нацисты уже решили избавиться от всех европейских евреев, нацистские учёные не видели ничего зазорного в том, чтобы поэкспериментировать над живыми подопытными, которые всё равно обречены.

Вершуер убедил ассистента, что в лагерях открываются невиданные прежде возможности для совершения великого научного прорыва. После этого Менгеле подал заявление главному врачу Освенцима Эдуарду Виртсу о своём желании служить в лагере. Его ходатайство было удовлетворено, и Менгеле был назначен главным врачом цыганского лагеря в Освенциме. Позднее он стал главным врачом Биркенау (крупного лагеря в комплексе Освенцима).

Достаточно быстро Менгеле оказался повинен в гибели тысяч людей. В обязанности всех врачей лагерного комплекса входил осмотр партий вновь прибывающих узников. По итогам этих осмотров врачебная комиссия решала, кому жить, а кому умереть. То есть кто пригоден для труда и на какое-то время останется в живых, а кто слишком стар, дряхл или болен для непосильного труда и сразу же отправится в газовые камеры.

Будучи не просто рядовым врачом, а специалистом с мандатом на исследования, Менгеле обладал привилегией "миловать" любых заключенных. То есть забрать к себе на опыты. Подопытные имели некоторые льготы по сравнению с простыми заключёнными. Они получали лучшее питание. Их освобождали от принудительных тяжелейших работ. Пока они оставались подопытными, их нельзя было отправлять в газовые камеры.

Однако, сколько это продлится, никто не знал. Предугадать последствия экспериментов тоже было не всегда возможно. И нередко подопытные погибали в результате них или же становились больными, после чего Менгеле терял к ним интерес. А если Менгеле терял к подопытным интерес, они, как правило, умерщвлялись. Хотя и не всегда. Всё зависело от их физического состояния. Если жертва в результате опытов не понесла сильного ущерба, ей могли сохранить жизнь и перевести в категорию обычных заключённых.

Но такое "спасение" могло произойти, только если заказчикам доктора Менгеле не требовались свежие "материалы". Помимо Вершуера, который на протяжении всей войны получал от подопечного большое количество отчётов об экспериментах, образцов крови и даже скелетов и внутренних органов умерщвлённых заключённых, активно сотрудничал с Менгеле и другой выдающий ученый — Адольф Бутенандт. Один из крупнейших мировых биохимиков, выдающийся специалист по половым гормонам, обладатель Нобелевской премии Бутенандт по заказу Люфтваффе разрабатывал вещество, которое должно было улучшить качество крови лётчиков и их сопротивляемость влиянию высоты и холода. Для этого ему требовались препараты на основе печени, которыми его щедро снабжал Менгеле.

Как и Менгеле, эти учёные не понесли никакого наказания. Но если Менгеле хотя бы пришлось скрываться всю оставшуюся жизнь, то Вершуер и Бутенандт прекрасно устроились после войны. Вершуер стал одним из крупнейших генетиков Германии и избежал денацификации, а Бутенандт и вовсе возглавлял Общество Макса Планка — самую влиятельную и престижную немецкую научную организацию. Только на рубеже веков связь выдающихся учёных с одиозным Менгеле была официально признана и организации, в которых они работали, принесли официальные извинения жертвам нацистских экспериментов. Часть экспериментов Менгеле проводилась по его инициативе. Остальные — по заказу других учёных или учреждений.

Точное количество жертв Менгеле невозможно подсчитать. Почти все документы по его экспериментам были либо уничтожены самим доктором, либо отступавшими эсесовцами, либо заказчиками исследований. В любом случае на совести Менгеле не только жертвы экспериментов, но и убитые по причине нетрудоспособности заключённые.

Спасенные волей дьявола

Менгеле вовсе не проявлял повадок психопата или безумца, как можно было бы предположить. Он любил лично навещать подопытных, угощал самых маленьких шоколадками от "дяди Менгеле", как он просил себя называть. По воспоминаниям выживших подопытных, именно это больше всего поражало их. То, что он был учтив, а порой и добр к детям, что он заставлял их ходить в организованный им детский сад, хотя прекрасно понимал, что значительная часть его подопечных погибнет или будет умерщвлена им же.

Главным предметом интереса Менгеле были близнецы и люди с различными генетическими аномалиями. Момент прибытия новой партии узников был самым волнующим для Менгеле. Он всегда лично осматривал прибывших в поисках необычностей. Если эшелоны прибывали ночью, он требовал сразу же будить его, если в партии будет кто-то интересный.

Именно так случилось с семьёй Овиц. До войны семья румынских евреев была бродячими музыкантами. Фактором, который спас им жизнь, было то, что в семье с большим количеством детей имелись как карлики, так и дети нормального роста. Этот факт необычайно заинтересовал Менгеле, который сразу же перевёл их в свою часть лагеря и избавил от работ.

Со временем между ними сложились необычные отношения, учитывая место, где они находились. Семья стала любимцами Менгеле. По воспоминаниям других узников, Менгеле после того, как навещал их, всегда находился в прекрасном расположении духа и со временем это заметили все в лагере.

Между доктором и подопытными сложились достаточно близкие отношения. Менгеле звал их именами семи гномов из "Белоснежки", а те, в свою очередь, исполняли его любимые песни, поднимая ему настроение.

Менгеле, судя по всему, не совсем понимал, что он хочет найти, поэтому брал у них все возможные анализы, начиная от крови, и заканчивая волосами и зубами. Тем не менее Менгеле привязался к подопытным, приносил самым младшим игрушки, шутил со старшими. Вся семья уцелела в лагере, и после освобождения они говорили, что были "спасены волей дьявола" (т.е. Менгеле).

Бегство

За десять дней до подхода советских войск Менгеле собрал документы по наиболее важным исследованиям и уехал в лагерь Гросс-Розен. Оттуда он решил бежать навстречу наступающим американским войскам. Переодевшись в форму вермахта, Менгеле направился на запад. Возле Нюрнберга он был пленён американцами, причем он представился своими настоящими именем и фамилией.

Однако в отличие от нацистских руководителей, чьи имена и лица были известны всем, данные второстепенных преступников были мало распространены. Менгеле вскоре был отпущен и спокойно жил в Баварии. Однако он решил перестраховаться и сменил имя, став Фрицем Хольманом.

В 1946 году стартовал отдельный нюрнбергский процесс над врачами, которые проводили наиболее жестокие опыты над заключёнными в концлагерях. На скамье подсудимых оказалось 23 человека. Однако Менгеле среди них не было, хотя его имя несколько раз упоминалось в материалах процесса. Но никаких активных поисков не велось, поскольку считалось, что он погиб или покончил с собой в последние дни войны. Жена Менгеле также утверждала, что он погиб.

В этот период Менгеле продолжал жить в Германии и даже дерзнул съездить в советскую зону оккупации, чтобы восстановить часть своих записей, утраченных в ходе бегства.

В 1949 году Менгеле решил бежать из страны. Воспользовавшись прикрытием Красного Креста, он эмигрировал в Аргентину под именем Хельмута Грегора. Впрочем, в Аргентине он некоторое время жил под своими настоящими именем и фамилией. Не то чтобы он верил в собственную неуязвимость. Просто тогда до него никому не было дела, и никто его не искал. Более того, время от времени Менгеле под своим настоящим именем посещал европейские страны для встреч с сыном и женой, которые остались в Германии, отказавшись уезжать.

В конце 50-х у Менгеле возникли некоторые проблемы с законом в Аргентине. Его допрашивали по делу о незаконной медицинской деятельности после того, как из-за аборта умерла молодая девушка. Не желавший огласки своей фамилии Менгеле перебрался в Парагвай под именем Хосе Менгеле.

Тем не менее неосторожность Менгеле, жившего и разъезжавшего по свету под своим именем, а также встречавшегося с семьёй, привела к тому, что он вновь оказался в поле зрения охотников за нацистами, тогда как прежде его поиски не велись, поскольку считалось, что он погиб. В 1959 году ФРГ начала процесс экстрадиции преступника из Аргентины. Но к тому моменту Менгеле уже тайно перебрался в Парагвай.

Именно тогда имя Менгеле и стало приобретать мировую известность. Когда выяснилось, что доктор-злодей жив, газеты всего мира начали пестреть его портретами и описанием его экспериментов в лагерях.

Теперь Менгеле искали все. ФРГ, чтобы добиться экстрадиции, "Моссад", чтобы схватить и вывезти в Израиль для суда, как Эйхмана, а также отдельные энтузиасты, поскольку за информацию о нём было назначено крупное вознаграждение.

Проведя несколько месяцев в Парагвае, Менгеле при помощи друзей-нацистов перебрался в Бразилию, где устроился работать на немецкой ферме. Позднее вместе с хозяевами фермы Менгеле приобрёл ещё одну. Жил он с документами на имя своего приятеля Вольфганга Герхарда.

На рубеже 50-60-х "Моссад" был достаточно близок, чтобы выйти на его след, но выбор был сделан в пользу поимки Эйхмана. А потом Менгеле удачно залёг на дно. Прекратил появляться в тех местах, где за ним могла вестись слежка, прервал все контакты с семьёй и большинством друзей и знакомых. Кроме того, помогло и ухудшение обстановки на Ближнем Востоке, из-за чего поимка Менгеле стала второстепенной задачей, а позднее его активные поиски и вовсе были прекращены. Менгеле вновь вышел из тени и даже встречался со своим сыном, приехавшим из Германии. По его воспоминаниям, отец по-прежнему был убеждённым нацистом и не считал свою деятельность в лагерях преступной.

В последние годы здоровье Менгеле пошатнулось. Он страдал от гипертонии, а за несколько лет до смерти у него произошел инсульт. 7 февраля 1979 года во время купания в океане у него случился второй инсульт, и он утонул буквально в нескольких метрах от берега.

Жизнь после смерти

Менгеле (в центре между Рихардом Бером и Рудольфом Хёссом) в доме отдыха Солахутт, расположенном недалеко от Освенцима, 1944 год. Фото: © Wikipedia / Bernhard Walther or Ernst Hofmann or Karl-Friedrich Höcker

Менгеле был похоронен в Бразилии под именем Вольфганга Герхарда. Между тем в СМИ по-прежнему периодически появлялись сенсационные статьи о том, что Менгеле видели в разных частях света и он всё ещё жив. В 1980-е годы возник новый интерес к поискам нацистов, это снова стало популярной темой, и имя Менгеле опять стало часто упоминаться. На этот раз поиски беглого нациста велись на высшем уровне, помимо Израиля и ФРГ к ним присоединились и американцы. Кроме того, за информацию о местонахождении Менгеле были обещаны вознаграждения сразу несколькими странами, общественными организациями и популярными газетами.

В 1985 году германская полиция провела обыск в доме одного из предполагаемых старых друзей Менгеле. В результате была обнаружена переписка с беглым преступником, а также информация о его смерти, полученная от одного из бразильских немцев. По запросу немцев бразильская полиция допросила осведомлённого немца, который признал, что хорошо знал Менгеле и указал место, где тот был похоронен.

Летом того же года была проведена эксгумация тела. Экспертиза дала высокую вероятность того, что под именем Вольфганга Герхарда в Бразилии похоронен именно Менгеле. Однако процесс идентификации затянулся на семь лет. Только в 1992 году по результатам ДНК-экспертизы было точно установлено, что останки действительно принадлежат разыскиваемому преступнику. Вплоть до этого момента в СМИ время от времени продолжали появляться сенсационные новости, что неуловимый преступник инсценировал свою смерть и на самом деле продолжает радоваться жизни в какой-нибудь из латиноамериканских стран.

Бразильское правительство несколько раз предлагало родственникам одиозного врача забрать останки для захоронения, однако никто за ними не приехал. В результате его останки теперь используются в интересах науки. Они хранятся в Институте судебной медицины в Бразилии и используются для занятий студентов, изучающих судебную медицину.

Авторы Евгений Антонюк