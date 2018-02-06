Владимиру Путину вручили удостоверение кандидата в президенты
Удостоверение кандидата в президенты РФ Владимира Путина, выданное Центральной избирательной комиссией РФ. Фото: ©РИА Новости/Антон Денисов
Документ для действующего главы государства в ЦИК передали через его доверенное лицо Сергея Кабышева.
Действующий российский президент Владимир Путин получил своё удостоверение кандидата на пост главы России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Сообщается, что документ из Центральной избирательной комиссии (ЦИК) забрал Сергей Кабышев, доверенное лицо Владимира Путина. Он же рассказал РИА "Новости", что для него эта процедура стала третьей по счёту, когда он забирает удостоверение кандидата в президенты Путина.
Как ранее сообщал Лайф, ЦИК единогласно проголосовала за регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты.