Владимиру Путину вручили удостоверение кандидата в президенты

Документ для действующего главы государства в ЦИК передали через его доверенное лицо Сергея Кабышева.

Сообщается, что документ из Центральной избирательной комиссии (ЦИК) забрал Сергей Кабышев, доверенное лицо Владимира Путина. Он же рассказал РИА "Новости", что для него эта процедура стала третьей по счёту, когда он забирает удостоверение кандидата в президенты Путина.