Певица Бьянка готовится к свадьбе

Певица Бьянка сообщила поклонникам радостную новость. Исполнительница поделилась в социальных сетях фотографией, на которой запечатлено обручальное кольцо.

— Да! — написала артистка, добавив к посту несколько сердечек. Жених Бьянки — гитарист Роман Безруков, с которым она встречается больше года.

Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb) Фев 4, 2018 в 1:38 PST

Пользователи социальных сетей поздравили влюблённых и пожелали им всего наилучшего.

Почитав отзывы фанатов, Бьянка решила поблагодарить поклонников за тёплые пожелания. Артистка выложила совместный снимок с Безруковым.

"Спасибо всем за поздравления", — написала певица.

Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb) Фев 5, 2018 в 1:22 PST

На протяжении длительного периода времени Бьянка предпочитала не афишировать, с кем встречается. Поклонники догадывались, что артистка состоит в отношениях, но она не проливала свет на то, кто является её избранником. Лишь в прошлом году исполнительница рассекретила его личность.