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Регион
Опубликовано 6 февраля 2018, 23:20

Певица Бьянка готовится к свадьбе

Певица Бьянка сообщила поклонникам радостную новость. Исполнительница поделилась в социальных сетях фотографией, на которой запечатлено обручальное кольцо.

— Да! — написала артистка, добавив к посту несколько сердечек. Жених Бьянки — гитарист Роман Безруков, с которым она встречается больше года.

Пользователи социальных сетей поздравили влюблённых и пожелали им всего наилучшего.

Почитав отзывы фанатов, Бьянка решила поблагодарить поклонников за тёплые пожелания. Артистка выложила совместный снимок с Безруковым.

"Спасибо всем за поздравления", — написала певица.

На протяжении длительного периода времени Бьянка предпочитала не афишировать, с кем встречается. Поклонники догадывались, что артистка состоит в отношениях, но она не проливала свет на то, кто является её избранником. Лишь в прошлом году исполнительница рассекретила его личность.

Бьянке приписывали романы с музыкантом Никитой Легостаевым, более известным как Стим, а также с рэпером Серёгой.

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Маргарита Румянцева
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