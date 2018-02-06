Певица Бьянка готовится к свадьбе
Певица Бьянка сообщила поклонникам радостную новость. Исполнительница поделилась в социальных сетях фотографией, на которой запечатлено обручальное кольцо.
— Да! — написала артистка, добавив к посту несколько сердечек. Жених Бьянки — гитарист Роман Безруков, с которым она встречается больше года.
Пользователи социальных сетей поздравили влюблённых и пожелали им всего наилучшего.
Почитав отзывы фанатов, Бьянка решила поблагодарить поклонников за тёплые пожелания. Артистка выложила совместный снимок с Безруковым.
"Спасибо всем за поздравления", — написала певица.
На протяжении длительного периода времени Бьянка предпочитала не афишировать, с кем встречается. Поклонники догадывались, что артистка состоит в отношениях, но она не проливала свет на то, кто является её избранником. Лишь в прошлом году исполнительница рассекретила его личность.
Бьянке приписывали романы с музыкантом Никитой Легостаевым, более известным как Стим, а также с рэпером Серёгой.