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Опубликовано 7 февраля 2018, 08:34

Украинский хакер взломал PlayStation 4

Фото &copy; Flickr/Fabrizio Pece

Фото © Flickr/Fabrizio Pece

Популярный в хакерских кругах украинец проживает в США. Ему удалось взломать актуальную версию консоли.

Хакер Владимир Пихур взломал консоль PlayStation 4 с установленной прошивкой версии 5.00 и выше. До этого сделать подобное никому не удавалось.

По словам энтузиаста, для достижения этой цели он использовал уже давно обнаруженную им уязвимость в режиме покоя консоли. Хакер признался, что о проблеме в защите устройства он знал уже на протяжении двух лет.

Компания Sony пока не комментирует информацию о взломе PlayStation 4.

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Сергей Сурепин
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