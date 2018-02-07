Украинский хакер взломал PlayStation 4

Хакер Владимир Пихур взломал консоль PlayStation 4 с установленной прошивкой версии 5.00 и выше. До этого сделать подобное никому не удавалось.

По словам энтузиаста, для достижения этой цели он использовал уже давно обнаруженную им уязвимость в режиме покоя консоли. Хакер признался, что о проблеме в защите устройства он знал уже на протяжении двух лет.