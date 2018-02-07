Nintendo проигнорировала вопрос о сексуальной жизни Марио

При этом продюсер игры наконец подтвердил теорию геймеров о физиологии персонажа Тоада.

Компания Nintendo записала видео с продюсером серии Super Mario Ёcиаки Коидзуми, в котором тот ответил на несколько фанатских вопросов. К сожалению, разработчик не рассказал, почему у главного героя игры Марио есть соски, но нет пупка.

При этом японец раскрыл тайну персонажа Тоада. Оказывается, что "шляпка" героя является частью его головы. Таким образом, разработчик разрешил давний спор фанатов о физиологии гуманоидных грибов.