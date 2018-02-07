В Германии хотят запретить азартные видеоигры

Местные власти в ближайшее время планируют рассмотреть вопрос о запрете лутбоксов.

Комиссия по защите молодёжи Германии рассмотрит вопрос, касающийся запрета лутбоксов в видеоиграх. Речь идёт о тех играх, которые распространяются на территории Германии.

Исследование, проведённое Гамбургским университетом, показало, что всё больше видеоигр начали получать "азартный элемент". Вместе с этим разработчики используют агрессивную монетизацию своих проектов, тем самым заставляя геймеров больше платить.