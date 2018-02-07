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Регион
Опубликовано 7 февраля 2018, 09:21

В Германии хотят запретить азартные видеоигры

Фото: &copy; Flickr/artubr

Фото: © Flickr/artubr

Местные власти в ближайшее время планируют рассмотреть вопрос о запрете лутбоксов.

Комиссия по защите молодёжи Германии рассмотрит вопрос, касающийся запрета лутбоксов в видеоиграх. Речь идёт о тех играх, которые распространяются на территории Германии.

Исследование, проведённое Гамбургским университетом, показало, что всё больше видеоигр начали получать "азартный элемент". Вместе с этим разработчики используют агрессивную монетизацию своих проектов, тем самым заставляя геймеров больше платить.

Комиссия предложила запретить все игры, в которые входят лутбоксы или которые получили характерные для азартных игр черты. Результаты исследования ведомство озвучит в марте 2018 года.

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Сергей Сурепин
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