В Германии хотят запретить азартные видеоигры
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Местные власти в ближайшее время планируют рассмотреть вопрос о запрете лутбоксов.
Комиссия по защите молодёжи Германии рассмотрит вопрос, касающийся запрета лутбоксов в видеоиграх. Речь идёт о тех играх, которые распространяются на территории Германии.
Исследование, проведённое Гамбургским университетом, показало, что всё больше видеоигр начали получать "азартный элемент". Вместе с этим разработчики используют агрессивную монетизацию своих проектов, тем самым заставляя геймеров больше платить.
Комиссия предложила запретить все игры, в которые входят лутбоксы или которые получили характерные для азартных игр черты. Результаты исследования ведомство озвучит в марте 2018 года.