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Регион
Опубликовано 7 февраля 2018, 09:51

Российский сервис для геймеров привлёк более миллиона евро инвестиций

Фото: &copy; Flickr/Clinton Crumpler

Фото: © Flickr/Clinton Crumpler

Компанию профинансировали венчурные инвесторы, представители Wargaming и руководители игровых фирм.

Сервис RAWG привлёк более одного миллиона евро инвестиций. Деньги будут направлены на развитие продукта и продвижение на западном рынке.

Инвесторами так называемого IMDb для игр стали основатель и председатель совета директоров Game Insight Игорь Мацанюк, глава Zeptolab Михаил Лялин и игровая компания Wargaming. Также в раунде приняли участие фонд AltaIR Capital и создатель сервиса Doctor Smart Павел Ройтберг.

Представители RAWG планируют расширить базу игр до 100 тысяч наименований. Также разработчики хотят создать алгоритм персональных рекомендаций и инструменты, которые позволят пользователям публиковать свой контент.

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Сергей Сурепин
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