Российский сервис для геймеров привлёк более миллиона евро инвестиций

Компанию профинансировали венчурные инвесторы, представители Wargaming и руководители игровых фирм.

Сервис RAWG привлёк более одного миллиона евро инвестиций. Деньги будут направлены на развитие продукта и продвижение на западном рынке.

Инвесторами так называемого IMDb для игр стали основатель и председатель совета директоров Game Insight Игорь Мацанюк, глава Zeptolab Михаил Лялин и игровая компания Wargaming. Также в раунде приняли участие фонд AltaIR Capital и создатель сервиса Doctor Smart Павел Ройтберг.