Госдума в первом чтении одобрила президентский закон о повышении МРОТ
Фото:© РИА Новости/Максим Богодвид
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили президентский законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Документ был поддержан всеми фракциями.
Напомним, эту инициативу внёс глава государства Владимир Путин.
Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 9489 рублей в месяц. Согласно предложенному документу он повысится до 11 163 рублей. Реализация законопроекта коснётся трёх миллионов человек.