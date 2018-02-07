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Опубликовано 7 февраля 2018, 11:26

Госдума в первом чтении одобрила президентский закон о повышении МРОТ

Фото:&copy; РИА Новости/Максим Богодвид&nbsp;

Фото:© РИА Новости/Максим Богодвид 

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили президентский законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Документ был поддержан всеми фракциями.

Напомним, эту инициативу внёс глава государства Владимир Путин.

Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 9489 рублей в месяц. Согласно предложенному документу он повысится до 11 163 рублей. Реализация законопроекта коснётся трёх миллионов человек.

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Янковская Ольга
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