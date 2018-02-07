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Регион
Опубликовано 7 февраля 2018, 09:33

Rainbow Six Siege станет временно бесплатной

Разработчики объявили о проведении очередного мероприятия под названием "бесплатные выходные".

Фото &copy;&nbsp;Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Компания Ubisoft решила порадовать геймеров. Разработчики проведут "бесплатные выходные" в Rainbow Six Siege.

Игроки получат в своё распоряжение полную версию шутера. После покупки полной версии игры пользователи сохранят все свои достижения.

На ПК акция продлится с 15 по 18 февраля, на PlayStation 4 — с 15 по 20 февраля, а владельцы Xbox One смогут бесплатно поиграть с 15 по 19 февраля.

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Сергей Сурепин
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