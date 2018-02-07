Rainbow Six Siege станет временно бесплатной

Игроки получат в своё распоряжение полную версию шутера. После покупки полной версии игры пользователи сохранят все свои достижения.

На ПК акция продлится с 15 по 18 февраля, на PlayStation 4 — с 15 по 20 февраля, а владельцы Xbox One смогут бесплатно поиграть с 15 по 19 февраля.