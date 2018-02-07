В Госдуму внесли законопроект о возврате летнего времени

Депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Барышев внёс в Госдуму РФ законопроект, в котором предлагается перевести часы в стране на час вперёд и вернуть в России так называемое летнее время. Об этом сообщается в пояснительной записке к документу, размещённой в базе данных нижней палаты парламента.

— Проектом предлагается установить московское время равным национальной шкале времени РФ, соответствующей всемирному координированному времени UTC + 4 часа, — говорится в пояснительной записке.

По мнению автора документа, такая мера позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении всех трёх летних месяцев и ранней осенью, что не только сэкономит ресурсы, но и укрепит здоровье россиян.