Володин попросил объяснений от МЭР после критики со стороны Счётной палаты

По информации государственных контролёров, в работе Минэкономразвития были отмечены некоторые нарушения.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин запросил объяснений от руководства Министерства экономического развития России в связи с допущенными ведомством нарушениями, которые вскрыли специалисты Счётной палаты. Парламент имеет право обратиться в правоохранительные органы с информацией госконтролёров, заявил Вячеслав Володин в ходе "правительственного часа" с министром экономразвития Максимом Орешкиным.

— Прозвучали замечания в адрес министра экономического развития, во-первых, на факт нарушения регламента. Хотелось бы, чтобы в заключительном слове вы пояснили ситуацию, связанную с представлениями, которые вынесла Счётная палата. И, конечно, прозвучавшая информация о том, что выделенные средства получили фирмы, которые только зарегистрировались, более того, в четырёх из них один учредитель, хотелось бы также, чтобы было с вашей стороны разъяснено, почему такое происходит, — отметил спикер Госдумы.

Во время своего выступлениях в рамках "правительственного часа" аудитор Счётной палаты Вера Чистова сообщила, что министерства обязаны реагировать на все представления ведомства. Однако несмотря на то, что в настоящее время лишь в личной зоне ответственности министра находятся четыре представления Счётной палаты, в выступлении Максима Орешкина на "правительственном часе" эти замечания не были учтены.

— На сегодня не выполнен пункт о вводе в промышленную эксплуатацию объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры самого МЭР. Даже по центральному аппарату 10 объектов, затраты на создание которых составляют всего 145 млн рублей, начиная с 2010 года, — они сегодня не введены в полном объёме в промышленную эксплуатацию, — отметила аудитор.