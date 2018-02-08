В Госдуме предложили выдать денежные компенсации отстранённым олимпийцам

Народный избранник считает, что их сумма должна составлять десять месячных заработков спортсмена.

Депутат Госдумы, член комитета по спорту внёс проект закона, который предусматривает выдачу денежных компенсаций российским атлетам, которые необоснованно отстранены от Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Целью законопроекта является поощрение спортсменов, добросовестно выполнявших свои трудовые обязанности, но в силу внешнеполитических факторов не имеющих возможности продолжить совершенствование своих навыков в рамках честной спортивной борьбы на Олимпийских и Паралимпийских играх, — говорится в пояснительной записке к документу.

Свищев уверен, что спортсмены нуждаются в адресной поддержке и поощрении. Компенсации он предлагает установить в размере десятикратного среднего месячного заработка атлетов. Однако его будут рассчитывать индивидуально.