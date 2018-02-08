Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 февраля 2018, 09:47

Создатели культовой S.T.A.L.K.E.R. показали новую игру про Чернобыль

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ E. on

Скриншот видео: youtube.com/ E. on

Проект получил название Fear the Wolves. Разработчики выбрали жанр "королевской битвы".

Студия Vostok Games и издательство Focus Home Interactive анонсировали игру Fear The Wolves. Бывшие разработчики S.T.A.L.K.E.R. работают над шутером от первого лица и расскажут о постапокалиптическом Чернобыле.

Игрокам предстоит сражаться за жизнь поодиночке или небольшими командами. В матчах участие принимать будут до ста человек.

Выход игры Fear The Wolves запланирован на 2018 год. Изначально разработчики выпустят игру в раннем доступе.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Чернобыль
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar