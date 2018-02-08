Создатели культовой S.T.A.L.K.E.R. показали новую игру про Чернобыль

Проект получил название Fear the Wolves. Разработчики выбрали жанр "королевской битвы".

Студия Vostok Games и издательство Focus Home Interactive анонсировали игру Fear The Wolves. Бывшие разработчики S.T.A.L.K.E.R. работают над шутером от первого лица и расскажут о постапокалиптическом Чернобыле.

Игрокам предстоит сражаться за жизнь поодиночке или небольшими командами. В матчах участие принимать будут до ста человек.