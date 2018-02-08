Создатели культовой S.T.A.L.K.E.R. показали новую игру про Чернобыль
Скриншот видео: youtube.com/ E. on
Проект получил название Fear the Wolves. Разработчики выбрали жанр "королевской битвы".
Студия Vostok Games и издательство Focus Home Interactive анонсировали игру Fear The Wolves. Бывшие разработчики S.T.A.L.K.E.R. работают над шутером от первого лица и расскажут о постапокалиптическом Чернобыле.
Игрокам предстоит сражаться за жизнь поодиночке или небольшими командами. В матчах участие принимать будут до ста человек.
Выход игры Fear The Wolves запланирован на 2018 год. Изначально разработчики выпустят игру в раннем доступе.