Google создаёт стриминговую платформу для геймеров
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Американская корпорация ведёт работу над новым сервисом уже на протяжении двух лет.
Компания Google работает над платформой для геймеров. Она будет стримить игры через небольшие приставки Chromecast или разработанную с нуля игровую консоль.
Кодовое название сревиса — Yeti. Предполагается, что он будет работать по платной подписке. Пользователи получат доступ к библиотеке игр, которые будут транслироваться с удалённых серверов на сами устройства.
Пока разработчики не назвали, когда будет доступна рабочая версия нового сервиса.