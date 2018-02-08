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Опубликовано 8 февраля 2018, 10:19

Google создаёт стриминговую платформу для геймеров

Фото &copy; REUTERS/Steve Marcus

Фото © REUTERS/Steve Marcus

Американская корпорация ведёт работу над новым сервисом уже на протяжении двух лет.

Компания Google работает над платформой для геймеров. Она будет стримить игры через небольшие приставки Chromecast или разработанную с нуля игровую консоль.

Кодовое название сревиса — Yeti. Предполагается, что он будет работать по платной подписке. Пользователи получат доступ к библиотеке игр, которые будут транслироваться с удалённых серверов на сами устройства.

Пока разработчики не назвали, когда будет доступна рабочая версия нового сервиса.

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Сергей Сурепин
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