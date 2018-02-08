Продажи культовой GTA V превысили население Германии

Декабрь 2017 года стал рекордным месяцем по количеству игроков в GTA Online. Продажи игры удивили разработчиков.

Издатель Take-Two опубликовал финансовый отчёт за квартал, завершившийся 31 декабря. Доход компании за три месяца — 480 миллионов долларов. Чистая прибыль — 25 миллионов.

По словам разработчиков, совокупные продажи GTA V с 2013 года достигли 90 миллионов копий. За весь 2017 год игру купили 15 миллионов раз, что позволило ей обойти большинство вышедших в прошлом году блокбастеров.