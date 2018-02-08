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Опубликовано 8 февраля 2018, 10:33

Продажи культовой GTA V превысили население Германии

Фото &copy; Rockstar Games

Фото © Rockstar Games

Декабрь 2017 года стал рекордным месяцем по количеству игроков в GTA Online. Продажи игры удивили разработчиков.

Издатель Take-Two опубликовал финансовый отчёт за квартал, завершившийся 31 декабря. Доход компании за три месяца — 480 миллионов долларов. Чистая прибыль — 25 миллионов.

По словам разработчиков, совокупные продажи GTA V с 2013 года достигли 90 миллионов копий. За весь 2017 год игру купили 15 миллионов раз, что позволило ей обойти большинство вышедших в прошлом году блокбастеров.

Сейчас продажи GTA V превышают население Германии. Разработчики уверены, эта цифра будет расти и дальше.

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Сергей Сурепин
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