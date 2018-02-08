Создатели "Ведьмака" покажут новую игру на самой крупной выставке
Разработчики готовятся показать не только игру в стиле киберпанк, но и крупное обновление для "Гвинта".
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Компания CD PROJEKT RED подтвердила своё участие в выставке E3. Создатели "Ведьмака" планируют порадовать фанатов новым проектом — Cyberpunk 2077.
Вместе с этим разработчики привезут на выставку обновление для карточной игры "Гвинт". Команда обещает добавить в проект сюжетный режим.
Напомним, выставка E3 в этом году будет проходить 12–14 июня в Лос-Анджелесе.