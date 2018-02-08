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Опубликовано 8 февраля 2018, 12:11

Испанцы создали игру с бывшим главой Каталонии в главной роли

Фото: &copy; REUTERS/Jon Nazca

Фото: © REUTERS/Jon Nazca

Разработчики взяли за основу популярную игру Pokemon Go. Проект получил название Puigdemont Go.

Испанские разработчики создали бесплатную мобильную игру Puigdemont Go. В ней геймеры должны помочь бывшему главе Каталонии Карлесу Пучдемону вернуться из Брюсселя в Барселону.

На пути политика подстерегают враги и гражданская гвардия. В игре также встретятся испанский премьер-министр Мариано Рахой, лидер оппозиции в парламенте Инес Арримадас и "летящие молоты правосудия".

Игру выпустила компания Satira Games. Сейчас она доступна для компьютеров и мобильных устройств на базе Android. Позже выйдет версия для iOS.

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Сергей Сурепин
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