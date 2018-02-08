Испанцы создали игру с бывшим главой Каталонии в главной роли
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Разработчики взяли за основу популярную игру Pokemon Go. Проект получил название Puigdemont Go.
Испанские разработчики создали бесплатную мобильную игру Puigdemont Go. В ней геймеры должны помочь бывшему главе Каталонии Карлесу Пучдемону вернуться из Брюсселя в Барселону.
На пути политика подстерегают враги и гражданская гвардия. В игре также встретятся испанский премьер-министр Мариано Рахой, лидер оппозиции в парламенте Инес Арримадас и "летящие молоты правосудия".
Игру выпустила компания Satira Games. Сейчас она доступна для компьютеров и мобильных устройств на базе Android. Позже выйдет версия для iOS.