На мобильных устройствах вышла игра для геев
Разработчики ориентировались при выпуске своего нового проекта исключительно на ЛГБТ-сообщество.
Скриншот видео: youtube.com/Marklook
Для планшетов и смартфонов под управлением iOS и Android вышла социальная ролевая игра Gaydorado. По словам разработчиков, их проект ориентирован на гей-сообщество.
В игре геймерам предстоит одевать своих персонажей, встречаться, проходить сюжетные задания и многое другое. Также в игре есть прокачка персонажей и сражения друг с другом.
Одиночный режим игры состоит из нескольких глав, которые рассказывают драматические и романтические истории.