На мобильных устройствах вышла игра для геев

Для планшетов и смартфонов под управлением iOS и Android вышла социальная ролевая игра Gaydorado. По словам разработчиков, их проект ориентирован на гей-сообщество.

В игре геймерам предстоит одевать своих персонажей, встречаться, проходить сюжетные задания и многое другое. Также в игре есть прокачка персонажей и сражения друг с другом.