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Опубликовано 8 февраля 2018, 12:42

На мобильных устройствах вышла игра для геев

Разработчики ориентировались при выпуске своего нового проекта исключительно на ЛГБТ-сообщество.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Marklook

Скриншот видео: youtube.com/Marklook

Для планшетов и смартфонов под управлением iOS и Android вышла социальная ролевая игра Gaydorado. По словам разработчиков, их проект ориентирован на гей-сообщество.

В игре геймерам предстоит одевать своих персонажей, встречаться, проходить сюжетные задания и многое другое. Также в игре есть прокачка персонажей и сражения друг с другом.

Одиночный режим игры состоит из нескольких глав, которые рассказывают драматические и романтические истории.

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Сергей Сурепин
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