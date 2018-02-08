Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 февраля 2018, 12:21

Черепашки-ниндзя появились в популярной игре Injustice 2

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Теперь геймеры могут выбрать одного из персонажей, которых они ранее видели только в кино и мультиках.

Студия NetherRealm выпустила обновление для Injustice 2. В списке персонажей теперь доступны черепашки-ниндзя.

Разработчики добавили в игру сразу четверых персонажей. Команда использовала классический внешний вид мутантов, отказавшись от обновлённого дизайна от Nickelodeon.

Напомним, игра Injustice 2 вышла 19 мая 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • injustice2
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar