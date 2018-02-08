Черепашки-ниндзя появились в популярной игре Injustice 2
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Теперь геймеры могут выбрать одного из персонажей, которых они ранее видели только в кино и мультиках.
Студия NetherRealm выпустила обновление для Injustice 2. В списке персонажей теперь доступны черепашки-ниндзя.
Разработчики добавили в игру сразу четверых персонажей. Команда использовала классический внешний вид мутантов, отказавшись от обновлённого дизайна от Nickelodeon.
Напомним, игра Injustice 2 вышла 19 мая 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.