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Опубликовано 8 февраля 2018, 13:41

Учёные выпустили тренажёр меткости для геймеров

Фото: &copy;&nbsp;aimlab.gg

Фото: © aimlab.gg

Теперь поклонники видеоигр, в частности шутеров, смогут улучшить навыки, чтобы потом применить их против оппонентов.

Нейрофизиологи из компании Statespace создали экспериментальное приложение — Aim Lab. Его задача — помочь геймерам улучшить их навыки стрельбы в видеоиграх.

Тренажёр меткости позволит геймерам улучшить свои умения и чаще попадать в голову виртуальным соперникам. Алгоритмы приложения самостоятельно выстраивают эффективную систему тренировок. Также программа анализирует точность стрельбы и скорость реакции.

Сейчас Aim Lab заимствует физику PlayerUnknown's Battlegrounds — самого популярного шутера 2017 года.

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Сергей Сурепин
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