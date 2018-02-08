Учёные выпустили тренажёр меткости для геймеров

Теперь поклонники видеоигр, в частности шутеров, смогут улучшить навыки, чтобы потом применить их против оппонентов.

Нейрофизиологи из компании Statespace создали экспериментальное приложение — Aim Lab. Его задача — помочь геймерам улучшить их навыки стрельбы в видеоиграх.

Тренажёр меткости позволит геймерам улучшить свои умения и чаще попадать в голову виртуальным соперникам. Алгоритмы приложения самостоятельно выстраивают эффективную систему тренировок. Также программа анализирует точность стрельбы и скорость реакции.