Учёные выпустили тренажёр меткости для геймеров
Фото: © aimlab.gg
Теперь поклонники видеоигр, в частности шутеров, смогут улучшить навыки, чтобы потом применить их против оппонентов.
Нейрофизиологи из компании Statespace создали экспериментальное приложение — Aim Lab. Его задача — помочь геймерам улучшить их навыки стрельбы в видеоиграх.
Тренажёр меткости позволит геймерам улучшить свои умения и чаще попадать в голову виртуальным соперникам. Алгоритмы приложения самостоятельно выстраивают эффективную систему тренировок. Также программа анализирует точность стрельбы и скорость реакции.
Сейчас Aim Lab заимствует физику PlayerUnknown's Battlegrounds — самого популярного шутера 2017 года.