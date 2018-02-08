В Госдуму внесли законопроект о введении двухуровневой прогрессивной шкалы НДФЛ

Его цель — плавное сокращение разрыва доходов между наиболее богатыми и бедными слоями населения.

Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия", в числе которых её лидер Сергей Миронов, внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает введение двухуровневой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Документ, целью которого является сокращение чрезмерного разрыва доходов между наиболее богатыми и бедными гражданами, предусматривает введение следующих ставок налога в отношении доходов, облагаемых НДФЛ: по доходам до 24 млн рублей включительно — 13%, по доходам свыше 24 млн рублей — 18%.

Авторы проекта отмечают, что в нём учтены опасения Минфина и ФНС касаемо усложнения возможности собираемости налогов. При этом подчёркивается, что под действие документа подпадает группа налогоплательщиков, число которых немногим превышает 20 тысяч человек. Однако их доходы составляют более четырёх триллионов рублей.