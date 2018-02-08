Буш-младший: Путин хочет вернуть "гегемонию СССР"
Джордж Буш и Владимир Путин в Сочи, 2008 год. Фото © РИА Новости/Владимир Родионов
43-й президент США уверен, что российский лидер никак не может смириться с распадом Союза.
Джордж Буш — младший считает, что президент РФ Владимир Путин хочет восстановить советскую гегемонию, потому что недоволен распадом СССР. Поэтому, уверен экс-лидер Штатов, НАТО играет сейчас такую важную роль.
— Он не может думать: "Как сделать так, чтобы мы оба выиграли?" Он может думать только: "Как сделать так, чтобы я выиграл, а ты проиграл", — добавил Буш-младший.
Также он снова обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, заявив о существовании "совершенно ясных тому доказательств". Также 43-й президент США назвал Путина блестящим тактиком, "который умеет распознавать слабость и использовать её".