Буш-младший: Путин хочет вернуть "гегемонию СССР"

43-й президент США уверен, что российский лидер никак не может смириться с распадом Союза.

Джордж Буш — младший считает, что президент РФ Владимир Путин хочет восстановить советскую гегемонию, потому что недоволен распадом СССР. Поэтому, уверен экс-лидер Штатов, НАТО играет сейчас такую важную роль.

— Он не может думать: "Как сделать так, чтобы мы оба выиграли?" Он может думать только: "Как сделать так, чтобы я выиграл, а ты проиграл", — добавил Буш-младший.