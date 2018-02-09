СМИ: Сотрудника португальской разведки осудили за шпионаж в пользу РФ

Весной 2016 года по запросу португальских властей в Риме был задержан Фредерико Карвальяу Жила за передачу секретных документов россиянину Сергею Позднякову.

В Лиссабоне бывшего сотрудника Службы информационной безопасности Португалии Фредерико Карвальяу Жила приговорили к семи годам и четырём месяцам лишения свободы. Суд вынес ему обвинение в шпионаже в пользу России, а также в коррупции. Об этом сообщает телекомпания Rádio e Televisão de Portugal.

Отмечается, что пока подсудимый остаётся под домашним арестом, так его защита намерена обжаловать приговор.