СМИ: Сотрудника португальской разведки осудили за шпионаж в пользу РФ
Фото: © flickr/James Robinson
Весной 2016 года по запросу португальских властей в Риме был задержан Фредерико Карвальяу Жила за передачу секретных документов россиянину Сергею Позднякову.
В Лиссабоне бывшего сотрудника Службы информационной безопасности Португалии Фредерико Карвальяу Жила приговорили к семи годам и четырём месяцам лишения свободы. Суд вынес ему обвинение в шпионаже в пользу России, а также в коррупции. Об этом сообщает телекомпания Rádio e Televisão de Portugal.
Отмечается, что пока подсудимый остаётся под домашним арестом, так его защита намерена обжаловать приговор.
Напомним, в мае 2016 года по запросу португальских властей в Риме были задержаны Фредерико Карвальяу Жила и россиянин Сергей Поздняков. Обоих иностранцев обвинили в передаче секретных документов, касающихся НАТО и ЕС. В ходе обысков у португальца были найдены конфиденциальные документы по Евросоюзу, а у россиянина — конверт с 10 тысячами евро.