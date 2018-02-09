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Опубликовано 9 февраля 2018, 01:15

СМИ: Сотрудника португальской разведки осудили за шпионаж в пользу РФ

Фото: &copy; flickr/James Robinson

Фото: © flickr/James Robinson

Весной 2016 года по запросу португальских властей в Риме был задержан Фредерико Карвальяу Жила за передачу секретных документов россиянину Сергею Позднякову.

В Лиссабоне бывшего сотрудника Службы информационной безопасности Португалии Фредерико Карвальяу Жила приговорили к семи годам и четырём месяцам лишения свободы. Суд вынес ему обвинение в шпионаже в пользу России, а также в коррупции. Об этом сообщает телекомпания Rádio e Televisão de Portugal.

Отмечается, что пока подсудимый остаётся под домашним арестом, так его защита намерена обжаловать приговор.

Напомним, в мае 2016 года по запросу португальских властей в Риме были задержаны Фредерико Карвальяу Жила и россиянин Сергей Поздняков. Обоих иностранцев обвинили в передаче секретных документов, касающихся НАТО и ЕС. В ходе обысков у португальца были найдены конфиденциальные документы по Евросоюзу, а у россиянина — конверт с 10 тысячами евро.

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Ирина Иваницкая
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