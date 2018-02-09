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Регион
Опубликовано 9 февраля 2018, 08:33

Зимнюю Олимпиаду — 2018 будут транслировать в виртуальной реальности

Представители фирмы Intel подготовили специальную трансляцию зимних Олимпийских игр.

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Вильф

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

В Пхёнчхане начались зимние Олимпийские игры — 2018. В этот раз "попасть" на Олимпиаду смогут даже те, кто находится у себя дома.

В этом пользователям поможет компания Intel, которая приготовила специальную трансляцию мероприятия с помощью виртуальной реальности. Для компании этот проект стал крупнейшим, связанным с новой технологией.

Компания Intel планирует сделать полноценные трансляции примерно половины из 30 крупнейших соревнований Олимпиады. Пользователи смогут во время трансляции менять угол обзора.

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Сергей Сурепин
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