Зимнюю Олимпиаду — 2018 будут транслировать в виртуальной реальности
Представители фирмы Intel подготовили специальную трансляцию зимних Олимпийских игр.
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
В Пхёнчхане начались зимние Олимпийские игры — 2018. В этот раз "попасть" на Олимпиаду смогут даже те, кто находится у себя дома.
В этом пользователям поможет компания Intel, которая приготовила специальную трансляцию мероприятия с помощью виртуальной реальности. Для компании этот проект стал крупнейшим, связанным с новой технологией.
Компания Intel планирует сделать полноценные трансляции примерно половины из 30 крупнейших соревнований Олимпиады. Пользователи смогут во время трансляции менять угол обзора.