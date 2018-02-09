Зимнюю Олимпиаду — 2018 будут транслировать в виртуальной реальности

В Пхёнчхане начались зимние Олимпийские игры — 2018. В этот раз "попасть" на Олимпиаду смогут даже те, кто находится у себя дома.

В этом пользователям поможет компания Intel, которая приготовила специальную трансляцию мероприятия с помощью виртуальной реальности. Для компании этот проект стал крупнейшим, связанным с новой технологией.