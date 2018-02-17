Апокалипсис: как Земля тринадцать тысяч лет назад погрузилась в огненный ад

Оглавление Странные предания Странное изменение климата Драгоценная пыль Что это было? Стокилометровая комета Как это выглядело? Выжить любой ценой О пользе широкого кругозора

После конца ледникового периода сразу во многих точках планеты произошли сходные события. В небе и на земле начали происходить взрывы и вспышки, сжигающие людей заживо и поджигающие излучением деревья. Затем пошёл огненный дождь, сопровождаемый ледяными глыбами. Пожары уничтожили всё живое на десяти миллионах квадратных километров. За ними пришло тысячелетнее похолодание и голод. Как одетые в шкуры люди без сложных технических средств смогли пережить апокалипсис льда и пламени?

Странные предания

Этнографы прошлого, собирая сказания различных народов, часто удивлялись, натыкаясь на мифы о совершенно фантастических событиях, явно не имеющих никаких корней в реальности. Вот, например, сказания араваков из Южной Америки о крайне отдалённых временах: "Творец послал ужасный огненный дождь и град с небес, чтобы уничтожить мир. [люди] слышали рёв и потрескивание огня, поскольку леса вокруг гибли в огромных пожарах. Воздух... быстро становился теплее, и скоро стало трудно дышать".

А вот атаялы с Тайваня : "С неба [падали] огромные капли крови. Эти капли зажигали деревья и траву и даже раскаляли камни". Слово оджибве из Северной Америки: "Звезда упала на землю и покрыла мир своим длинным, летящим, светящимся хвостом. Высокие деревья загорелись, подобно гигантским факелам, озёра и реки начали кипеть, и даже скалы раскалились и стали разрушаться; ужасный пожар поглотил весь мир".

И рокезы вторят: "Звёзды посыпались с неба, и некоторые из них упали на землю. Падающие огненные звёзды с шипением полетели прямо в лагерь ирокезов. С яростными взрывами и обжигающим жаром одна звезда ударилась о землю около лагеря, разбрасывая деревья и землю во всех направлениях".

Матамускиты : "[Принцесса] услышала громкий, резкий шум и звук огромного взрыва, а затем звуки одного удара за другим. ...Сотни звёзд падали с небес и взрывались на покрытых лесами горах вокруг неё, сотрясая землю с такой силой, что принцесса едва могла удержаться на ногах. Яростное оранжево-красное пламя и столбы чёрного дыма поднимались в небо из-за того, что лес вокруг стоянки горел".

Не отстают и ацтеки : "С неба стал падать тяжёлый дождь из пламенеющих огненных камней и крови. Он падал на дома — и они вспыхивали пламенем... Он упал на леса — и поглотил их. Люди искали убежища, но их одежды были объяты пламенем, и они погибали. Падающие раскалённые камни сотрясали землю... Наконец, когда это всё закончилось, толстые тёмные облака покрыли землю на долгие двадцать пять лет".

Тоба и пилаго из Южной Америки делятся сходными наблюдениями: "Внезапно гигантский огненный шар, вылетевший из диска солнца, полетел на землю. Тысячи горящих камней и огромные глыбы ледяного града упали одновременно. Они произвели огромные опустошения среди деревьев и зажгли джунгли. Ревущий огонь зажёг всё вокруг посёлка, пока пламя почти не окружило его".

Со временем эти и другие сказания сопоставили между собой, и многим начало казаться слегка подозрительным то, что люди из разных мест описывают столь похожие события. Однако этнографы, как правило, на "вы" с естественными науками. В силу этого им казалось, что все эти истории совершенно нереальны. Поэтому дальше подозрений дело не шло.

Странное изменение климата

Кадр из фильма "Последний неандерталец"/kinopoisk.ru

В естественных науках тоже было неспокойно. Анализ пыльцы растений, изотопов азота, кислорода и аргона ещё в XX веке показал : примерно 12 800 лет назад что-то изменило мировой климат очень резко, уронив среднегодовую температуру сразу на пять градусов. И очень быстро, всего за год-два . Например, Великобритания до этого события имела климат как сегодня. После него среднегодовая температура упала до –5 по Цельсию — холоднее, чем в Архангельске. Низины стали вечной мерзлотой, холмы покрылись ледниками. Такого резкого изменения климата в мировой истории просто не было.

Новая холодная эпоха по температурам напоминала закончившийся 14 000 лет назад ледниковый период. Она продлилась более тысячи лет. Обычно у глобальных похолоданий и потеплений есть причина, а у этого события найти её не удавалось. Интерес к вопросу не назвать чисто теоретическим. Если сегодня за год-два та же Британия покроется слоем льда и мерзлоты, её жителям, не говоря о населении более северных стран, станет нечего есть. Неплохо бы заранее узнать, отчего такое случается.

Драгоценная пыль

В 2015 году Джеймс Кеннет из Калифорнийского университета (США) с соавторами сделал неожиданное открытие. Оказалось , что слои грунта возрастом в 12 800 лет на четырёх континентах содержат наноалмазы (алмазы диаметром меньше микрометра). Им, на первый взгляд, делать там было особо нечего. Ведь наноалмазы открыли в СССР — на местах ядерных испытаний . Понятно, как они образовались после ядерного взрыва: он сжал углеродную частицу, вот и весь наноалмаз. Но 12 800 лет назад никакой атомной бомбы не было, кругом ещё мамонты ходили.

К счастью, это было не первое открытие наноалмазов в ископаемых слоях. До того их обнаруживали по всему миру в отложениях возрастом в 65 миллионов лет. Тогда же и объяснили: чтобы сформировать их, не нужно ядерное оружие, нужно просто то, что имеет энергию атомной бомбы. 65 миллионов лет назад это был десятикилометровый астероид. А что случилось 12 800 лет назад?

Космические удары, охватывающие 50 миллионов квадратных километров. Фото: © UCSB

И вот в феврале 2018 года в The Journal of Geology вышла новая работа группы американских исследователей во главе с Венди Вольфбах и Джеймсом Кеннетом. Выяснилось, что земля в то же самое время была покрыта тонким слоем платино-иридиевой пыли, которой в других слоях нет. В пробах льда того же возраста, взятых в Антарктиде, Гренландии и России, нашли аномально высокие концентрации нитратов, оксалатов, ацетатов и солей муравьиной кислоты. Все они появляются при сгорании биомассы. Расчёты показали: чтобы дать такие концентрации, надо было спалить всё живое на площади в 10 миллионов квадратных километров, или 9 процентов всей сухопутной биомассы земли.

Сложим известные детали. Наноалмазы на 50 миллионах квадратных километрах суши указали на множественные взрывы мощностью с атомную бомбу. Платиновая пыль — на падение кометы или астероида. Продукты горения живых существ — на всемирный пожар. Понятно, что после сгорания миллиардов тонн биомассы будет как в сказаниях ацтеков: "Толстые тёмные облака покрыли землю на долгие двадцать пять лет". Достойный повод для тысячелетнего похолодания — солнце слабо греет через облака пыли и сажи.

Что это было?

Как бы ни хотелось списать всё на астероид, для этого требуется большой кратер. 65 миллионов лет образовался Чиксулубский — 180 километров в диаметре, самая большая воронка на земле. Тут ни один скептик не возразит. Понятно, что такое мог оставить только астероид, никакой термоядерной бомбы не хватило бы.

Но гигантского кратера 12 800 лет назад не было. А если кратера нет, то всё становится очень сложно. Наноалмазы после Чиксулубского астероида разбросало по всей планете потому, что при взрыве его продукты выбрасывало вплоть до низкой околоземной орбиты. Те из них, что не набрали первую космическую скорость, снова падали оттуда по всей планете. Но без гигантского кратера сильного взрыва быть не могло — такие события всегда оставляют воронку. Что же разнесло наноалмазы по всей планете?

Фото: © Pixabay

Как говорил классик, отбросьте всё невозможное — то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни оказался. Есть такой вариант падения небесного тела на землю, при котором крупного кратера не будет, а вот множество взрывов "атомного" калибра будут, так же как и мировой пожар.

Такой вариант — комета. Именно к этому выводу пришла группа Вольфбах — Кеннета, обнаружив , что соотношение платины и иридия в пыли того периода различается для разных точек земли.

Дело в том, что кометы, в отличие от астероидов, состоят главным образом из снега и льда, а также некоторого количества камней небольшого диаметра. Состав их, в отличие от однородных астероидов, всегда разный для разных точек. Где-то больше одного металла, где-то — другого. Само собой, при бомбардировке планеты кометой картина будет сходной.

Комета Шумейкеров — Леви, рассыпавшаяся на цепь крупных обломков, в 1994 году оставила на "лице" Юпитера настоящую "бомбовую дорожку" (тёмно-красные пятна). Фото: © wikipedia.org

Куски кометы ударили планету не в одном, а сразу во множестве мест. Прочность её невелика — ведь по сути это грязный и плотный "снеговик". Любое тело такой природы в окрестностях Солнца быстро начинает разваливаться. Затем его относительно небольшие фрагменты падают на поверхность планеты.

Цепочка кратеров Энки на Ганимеде, оставленных группой кометных обломков. Фото: © wikipedia.org

Фрагменты кометы могут оставить крупный видимый след на поверхности планеты только при условии, если на ней нет атмосферы. Земля её имеет, а значит, действительно больших кратеров эти фрагменты не оставили.

Как это выглядело?

По расчётам группы Вольфбах — Кеннета, диаметр тогдашней кометы был не менее 100 километров. Это значит, что в период до её разрушения жители земли могли наблюдать на небе эффектное зрелище — нечто с размерами полной Луны, а то и больше. Наблюдали ли?

Процитированный миф атаялов об огненном дожде утверждает : "...на небе было два солнца; нормальное было большим и жёлтым, а другое было маленьким и голубым. Иногда получалось так, что нормальное светило днём, а голубое ярко освещало землю ночью. В такие ночи птицы продолжали петь, а животные бегали, так что шум стоял, как в дневное время". Миф оджибве сообщает : "...дневной свет внезапно стал ярче. Люди в страхе оглядывались вокруг, и кто-то воскликнул: "Посмотрите! Второе солнце на небе!" Новая звезда становилась ярче, больше и горячее по мере того, как приближалась к ним".

После зрелищ наступило время взрывов и огня. При попадании в атмосферу комья снега и льда с вкраплениями крупных булыжников взрываются и превращаются в облачка пара. Булыжники раскаляются докрасна и становятся огненным дождём. Часть льда может дожить до встречи с поверхностью, если находится внутри крупного блока кометы, развалившегося на небольшой высоте.

Взрыв даже сравнительно небольшого обломка кометы порождает мощную вспышку. 17-метровый Челябинский метеорит дал взрыв в 400–500 килотонн, но на большой высоте (15–25 километров). И даже при этом свидетели взрыва чувствовали жар, исходящий от вспышки. Обломки кометы в десятки и сотни метров диаметром перед взрывом могли оказаться ниже, а значит, жар от их взрыва был сильнее.

Точно установить мощность взрывов всех обломков кометы, что 12 800 лет назад вошли в земную атмосферу, сложно. Группа Вольфбах — Кеннета грубо оценивает её выше тысячи мегатонн. В 2014 году тысяча мегатонн было в активной части ядерного арсенала США . То есть минимальная оценка взрывов "кометного года" равна ядерному арсеналу супердержавы. Авторы отмечают, что, в принципе, она может достигать четырёх тысяч мегатонн.

Откровенно говоря, не исключена и более высокая цифра. Дело в том, что оценка мощности косвенная — по площади выжженной суши (10 миллионов квадратных километров). Здесь легко установить только нижний порог — минимально необходимую энергию для зажигания сухой растительности. Если она была не совсем сухой, мощность нужных для её зажигания процессов должна была быть выше.

Наконец, сгорание 9 процентов биомассы земли подняло в воздух немыслимое количество сажи. Оно точно больше, чем образуется в результате ядерной войны. Ведь падающие куски кометы принесли в стратосферу, которую не очищают дожди, множество микрочастиц. В итоге на планете резко упала средняя температура — в промежуток с 12 800 до 11 500 лет назад она вернулась в ледниковый период.

Хронологически кометопад совпал с резким сокращением числа крупных животных. Это отмечается и по находкам палеонтологов, и в том же фольклоре. Например, у оджибве : "После того как мир остыл, покрытые грязью люди осторожно покинули болото и огляделись. Их потрясло, что мир совершенно изменился. Повсюду были только дымящиеся чёрные деревья и сожжённая трава. Люди, которые не слушали Чиманту [и не укрылись заранее], погибли вместе со всеми гигантскими животными. От них остались только скелеты". Очевидно, массовая гибель мегафауны и растений должна была привести к голоду.

Выжить любой ценой

Возникает вопрос: как люди каменного века выжили во время множества взрывов, по масштабу сопоставимых с ядерной войной? Следует сказать прямо: многие — никак.

До события 12 800 года в Северной Америке доминировала культура кловис, делавшая крайне характерные каменные орудия. После её следы исчезают. Новые орудия появляются далеко не сразу и сначала в меньших количествах.

То же самое отмечает и фольклор. Процитированное выше предание ирокезов гласит: "Из племени до безопасного места добралась лишь шестая часть". Американские лакота тоже говорят о больших жертвах: "Огненный взрыв потряс весь мир, дойдя до вершин гор и начав пожар в лесах и прерии. Пламя распространилось по всему небу и не тронуло только людей на высочайших пиках. Было так жарко, что все озёра в мире испарились и высохли буквально на глазах. Даже скалы раскалились докрасна, гигантские животные и злые люди сгорели там, где стояли".

"Сгорели там, где стояли", так же как и ацтекское "их одежды были объяты пламенем, и они погибали" — не очень похоже на гибель в пожаре, вызванным огненным дождём. Больше это напоминает гибель от тяжёлых ожогов на месте — как близ места ядерного удара . Учитывая общую огромную энергию бомбардировки фрагментами кометы, это более чем возможно.

Фото: © Pixabay

И всё же часть людей выжила — именно они и оставили процитированные мифы. Выживали они по-разному, часто неожиданно изобретательно. Оджибве, как и другие народы, приписали спасительное решение Богу: "Однажды, много-много лет назад, Чиманту, Великий Дух, посетил племя оджибве, которое проживало около края Замёрзших земель (возможно, ледникового щита — А.Б.). Чиманту предупредил племя, что скоро упадёт опасная звезда, и велел поспешить к болоту, чтобы прикрыть тела грязью".

Впрочем, сквозь напластования мифа легко видеть, что на самом деле изобретателем болотно-грязевого метода защиты от мирового пожара был какой-то ушлый Homo sapiens: "Однако большинство людей не признавали Великого Духа; они стали смеяться над Чиманту. "Не слушайте его. Этот человек — просто сумасшедший". Рецепт, несмотря на некоторую комичность, сработал . "Несколько из них поспешили к болоту, как советовал Чиманту". Они выжили и, по преданию, основали племя оджибве. Метод только кажется примитивным. На самом деле мокрая грязь защищает как от ожогов при близких взрывах, так и от горячего воздуха степных пожаров.

Но не все захотели купаться в грязи. Далекие предки индейцев араваков изобрели что-то типа ДЗОТа: "Творец (очередное приписывание идеи божеству — А.Б.) сказал: "Идите и выройте большую яму, покройте её деревьями, а наверх навалите песок. После того как это будет сделано, запритесь изнутри и заройтесь для безопасности". Итак, на бревенчатое перекрытие был насыпан песок — по тому же принципу солдаты обеих мировых войн делали себе укрытия от артогня.

Фото: © wikipedia.org

Нельзя сказать, чтобы этот метод работал идеально: "Внутри ямы земля тряслась так сильно, что собравшиеся в ней боялись обрушения. Сгрудившись в середине ямы, они слышали рёв и потрескивание огня, поскольку леса вокруг гибли в огромных пожарах. Воздух в яме быстро становился теплее, и скоро стало трудно дышать. Семья стала бояться, что яма недостаточно глубока для того, чтобы они спаслись, но скоро шум прекратился и крыша ямы стала прохладной". В общем-то, почти задохнулись .

Но тем, кто не сделал хотя бы такого укрытия, повезло куда меньше : "Через некоторое время семья вышла наружу и увидела изменившийся мир. Огонь сжёг растительность на земле так, что всё опустошённое пространство было открыто для взгляда. Сохранились лишь небольшое число животных и несколько других племён, которые построили мир заново".

Не надо думать, что строить этот мир было легко. 1300 лет нового, "кометного", ледникового периода — не шутка. Ряд групп учёных считает, что возникший из-за него дефицит объектов охоты заставил людей заняться земледелием на Ближнем Востоке. Оттуда эта технология распространилась и в Европу.

О пользе широкого кругозора

Похоже, люди 12 800 лет назад были не глупее нынешних. Многие из них смогли пережить события, по тяжести равные ядерной бомбардировке. Чтобы додуматься — и успеть! — обмазаться грязью на болоте или построить первое древо-земляное укрытие от сверхмощных взрывов, нужно было быстро шевелить мозгами. Видимо, не зря у людей каменного века мозг был в среднем на пять процентов больше нашего .

Слева череп человека каменного века, справа — нашего современника. Тенденции уменьшения мозга Homo sapiens легко заметить невооруженным глазом. Скриншот видео: youtube/Александр Соколов

Как верно подмечают в связи с этим современные антропологи, человек той эпохи должен был держать в голове все знания своего времени — и о методах охоты, и об изготовлении орудий, и о лечении, и об ориентации в пространстве. Иного варианта в тогдашнем малочисленном обществе, лишённом узких специалистов, просто не было.