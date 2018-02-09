Создатели Марио показали, как снималась первая российская реклама игры
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Съёмочная команда поделилась секретами производства рекламы игры про Марио для российского рынка.
В конце декабря 2017 года компания Nintendo опубликовала первый российский рекламный ролик игры Super Mario Odyssey. Теперь фирма решила показать, как снималось это видео.
Ролик создавался в сотрудничестве с российской производственной студией KOSMOSS. Авторы видео показали, как человек, живущий в России, взрослеет вместе с продукцией Nintendo и играми про Марио.
Напомним, игра Super Mario Odyssey вышла в октябре 2017 года на Nintendo Switch.