Создатели Марио показали, как снималась первая российская реклама игры

Съёмочная команда поделилась секретами производства рекламы игры про Марио для российского рынка.

В конце декабря 2017 года компания Nintendo опубликовала первый российский рекламный ролик игры Super Mario Odyssey. Теперь фирма решила показать, как снималось это видео.

Ролик создавался в сотрудничестве с российской производственной студией KOSMOSS. Авторы видео показали, как человек, живущий в России, взрослеет вместе с продукцией Nintendo и играми про Марио.