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Регион
Опубликовано 9 февраля 2018, 09:27

Создатели Марио показали, как снималась первая российская реклама игры

Фото &copy; Flickr/othree

Фото © Flickr/othree

Съёмочная команда поделилась секретами производства рекламы игры про Марио для российского рынка.

В конце декабря 2017 года компания Nintendo опубликовала первый российский рекламный ролик игры Super Mario Odyssey. Теперь фирма решила показать, как снималось это видео.

Ролик создавался в сотрудничестве с российской производственной студией KOSMOSS. Авторы видео показали, как человек, живущий в России, взрослеет вместе с продукцией Nintendo и играми про Марио.

Напомним, игра Super Mario Odyssey вышла в октябре 2017 года на Nintendo Switch.

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Сергей Сурепин
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