Игроки уходят из PlayerUnknown’s Battlegrounds из-за китайских геймеров

Количество активных игроков в самый популярный шутер 2017 года постепенно начинает снижаться.

В прошлом месяце игра PlayerUnknown’s Battlegrounds впервые не показала рост по количеству пользователей. В январе 2018 года был зафиксирован отток геймеров — примерно 30 тысяч человек.

До этого игра показала рост 10,36%. Аналитики считают, что падение популярности игры в первую очередь связано с китайскими геймерами. Они сейчас ожидают адаптированную версию шутера от Tencent.