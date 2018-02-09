Игроки уходят из PlayerUnknown’s Battlegrounds из-за китайских геймеров
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Количество активных игроков в самый популярный шутер 2017 года постепенно начинает снижаться.
В прошлом месяце игра PlayerUnknown’s Battlegrounds впервые не показала рост по количеству пользователей. В январе 2018 года был зафиксирован отток геймеров — примерно 30 тысяч человек.
До этого игра показала рост 10,36%. Аналитики считают, что падение популярности игры в первую очередь связано с китайскими геймерами. Они сейчас ожидают адаптированную версию шутера от Tencent.
Напомним, что фирма Tencent выступила издателем шутера на территории Китая. До этого игра распространялась здесь неофициально.