Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 февраля 2018, 08:46

Игроки уходят из PlayerUnknown’s Battlegrounds из-за китайских геймеров

Фото &copy;&nbsp;Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Количество активных игроков в самый популярный шутер 2017 года постепенно начинает снижаться.

В прошлом месяце игра PlayerUnknown’s Battlegrounds впервые не показала рост по количеству пользователей. В январе 2018 года был зафиксирован отток геймеров — примерно 30 тысяч человек.

До этого игра показала рост 10,36%. Аналитики считают, что падение популярности игры в первую очередь связано с китайскими геймерами. Они сейчас ожидают адаптированную версию шутера от Tencent.

Напомним, что фирма Tencent выступила издателем шутера на территории Китая. До этого игра распространялась здесь неофициально.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Китай
  • Игры
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar