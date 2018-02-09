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Регион
Опубликовано 9 февраля 2018, 12:01

В Госдуме предложили поощрять соблюдающих ПДД водителей

Фото: &copy; РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В Госдуме предложили поощрять водителей за соблюдение ПДД за счёт штрафов, которые платят более нерадивые автомобилисты. Как сообщает RT, такой запрос в МВД России отправил депутат Иван Сухарев.

Парламентарий просит рассмотреть возможность создания конкурсной системы поощрения примерных водителей. Между ними он предлагает устраивать лотерею и разыгрывать часть штрафов, уплаченных правонарушителями.

Сухарев опирается на опыт Швеции, где подобная практика уже применяется.

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Алёна Темирчиева
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