В Госдуме предложили поощрять соблюдающих ПДД водителей
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В Госдуме предложили поощрять водителей за соблюдение ПДД за счёт штрафов, которые платят более нерадивые автомобилисты. Как сообщает RT, такой запрос в МВД России отправил депутат Иван Сухарев.
Парламентарий просит рассмотреть возможность создания конкурсной системы поощрения примерных водителей. Между ними он предлагает устраивать лотерею и разыгрывать часть штрафов, уплаченных правонарушителями.
Сухарев опирается на опыт Швеции, где подобная практика уже применяется.