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Регион
Опубликовано 9 февраля 2018, 09:50

Профессионального мобильного киберспортсмена купили за 1,2 миллиона долларов

Фото: &copy; twitter.com/Marco_YS35

Фото: © twitter.com/Marco_YS35

Один из самых дорогих трансферов в истории виртуального спорта зафиксирован был в Китае.

Профессионального игрока в мобильную Honor of Kings Чжана Lao Shuai Ючена купили за 1,2 миллиона долларов. Эта сделка стала одним из самых дорогих трансферов в истории киберспорта.

Игрока приобрела китайская организация SK GAMING. Ранее в киберспорте заключались сделки на уровне 320 тысяч долларов.

Напомним, Honor of Kings — мобильная игра от китайской фирмы Tencent. Разработчики заработали за начало 2017 года благодаря этой игре 876 миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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