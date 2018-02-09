Профессионального мобильного киберспортсмена купили за 1,2 миллиона долларов

Один из самых дорогих трансферов в истории виртуального спорта зафиксирован был в Китае.

Профессионального игрока в мобильную Honor of Kings Чжана Lao Shuai Ючена купили за 1,2 миллиона долларов. Эта сделка стала одним из самых дорогих трансферов в истории киберспорта.

Игрока приобрела китайская организация SK GAMING. Ранее в киберспорте заключались сделки на уровне 320 тысяч долларов.