В игре Far Cry 5 собака будет мстить за смерть своей семьи
Разработчики популярной игры продолжают делиться подробностями. В этот раз нам рассказали о псе по кличке Бумер.
Компания Ubisoft опубликовала новый трейлер Far Cry 5. Видео разработчики посвятили одному из главных героев — псу по кличке Бумер.
В видео собака рассказала о своей нелёгкой судьбе. Пёс будет не только отмечать врагов, но и помогать в бою главному герою. Собака будет набрасываться на зверей и людей, отбирать у них оружие, а также всячески мешать врагам.
Напомним, игра Far Cry 5 выходит 27 марта 2018 года. Шутер будет доступен на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.