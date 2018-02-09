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Опубликовано 9 февраля 2018, 10:21

В игре Far Cry 5 собака будет мстить за смерть своей семьи

Разработчики популярной игры продолжают делиться подробностями. В этот раз нам рассказали о псе по кличке Бумер.

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал&nbsp;Ubisoft

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Ubisoft

Компания Ubisoft опубликовала новый трейлер Far Cry 5. Видео разработчики посвятили одному из главных героев — псу по кличке Бумер.

В видео собака рассказала о своей нелёгкой судьбе. Пёс будет не только отмечать врагов, но и помогать в бою главному герою. Собака будет набрасываться на зверей и людей, отбирать у них оружие, а также всячески мешать врагам.

Напомним, игра Far Cry 5 выходит 27 марта 2018 года. Шутер будет доступен на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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