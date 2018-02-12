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Опубликовано 11 февраля 2018, 21:50

Полиция арестовала безумного фаната Беллы Хадид, который выложил фото из её дома

Подозреваемый мужчина долгое время преследовал 21-летнюю модель и даже угрожал её семье.

Фото &copy; Instagram/bellahadid

Фото © Instagram/bellahadid

Белла Хадид обратилась в полицию после того, как фанат выложил в Instagram фотографии из её квартиры в Нью-Йорке. Вскоре офицеры арестовали 37-летнего мужчину, который постоянно писал модели и угрожал её семье, сообщает TMZ.

Фото © Instagram/bellahadid

Фото © Instagram/bellahadid

Ему предъявлены обвинения в домогательствах и преследовании. Сейчас он находится под стражей. Следствие выясняет, каким образом мужчина получил фотографии.

Фото © Instagram/bellahadid

Фото © Instagram/bellahadid

В недавнем интервью Vogue сестра Беллы рассказала о их близких отношениях, заявив, что всегда будет её защищать.

Она единственный человек, ради которого я могу стать агрессивной. Я ей так сильно горжусь и готова сделать ради неё всё что угодно

Джиджи Хадид

Впрочем, преследования фанатов не мешают Белле выкладывать откровенные снимки. Недавно 21-летняя модель снялась обнажённой в примерочной магазина, прикрывшись лишь маленьким щенком.

Фото © Instagram/mimicuttrell

Фото © Instagram/mimicuttrell

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Мария Иванова
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