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Регион
Опубликовано 9 февраля 2018, 12:58

Володин призвал дать строгую оценку решению CAS

Вячеслав Володин.&nbsp;Фото &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал дать строгую оценку решению Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции 45 российских спортсменов и 2 тренеров, требовавших допустить их к участию в ОИ-2018.

— Двойные стандарты недопустимы, мы с вами живём по законам. И когда эти законы перечёркивают, мы должны давать оценку, причём самую строгую и решительную, — сказал Володин на заседании ГД.

Напомним, сегодня CAS отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать их к первенству.

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Иван Гусев
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