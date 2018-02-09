Володин призвал дать строгую оценку решению CAS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал дать строгую оценку решению Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции 45 российских спортсменов и 2 тренеров, требовавших допустить их к участию в ОИ-2018.

— Двойные стандарты недопустимы, мы с вами живём по законам. И когда эти законы перечёркивают, мы должны давать оценку, причём самую строгую и решительную, — сказал Володин на заседании ГД.