Федерация киберфутбола России объявила о сотрудничестве с LG

В рамках этого партнёрства производитель техники будет титульным спонсором российских турниров.

Федерация киберфутбола России и компания LG объявили о начале сотрудничества. Теперь фирма будет выступать титульным спонсором всероссийских кубков, чемпионатов и других международных соревнований на территории России, которые проводятся ФКФ и запланированы на 2018 год.

Всего организаторы планируют провести 24 мероприятия. Это будут как онлайн-соревнования, так и офлайн. Участники турниров соревноваться будут на игровых мониторах LG 24GM79G-B.