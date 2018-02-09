Федерация киберфутбола России объявила о сотрудничестве с LG
В рамках этого партнёрства производитель техники будет титульным спонсором российских турниров.
Федерация киберфутбола России и компания LG объявили о начале сотрудничества. Теперь фирма будет выступать титульным спонсором всероссийских кубков, чемпионатов и других международных соревнований на территории России, которые проводятся ФКФ и запланированы на 2018 год.
Всего организаторы планируют провести 24 мероприятия. Это будут как онлайн-соревнования, так и офлайн. Участники турниров соревноваться будут на игровых мониторах LG 24GM79G-B.
По словам представителей Федерации киберфутбола России, сотрудничество с LG очень важно. Организация стремилась к этому на протяжении многих лет. Партнёрство сделает огромный шаг вперёд на пути развития киберфутбола в России.