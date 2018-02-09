Количество зарабатывающих стримеров выросло в два раза в 2017 году

Теперь пользователи сервиса Twitch чаще могут получать прибыль благодаря своим трансляциям.

Компания Twitch отчиталась за 2017 год. Оказалось, что стримеры на этой платформе стали чаще зарабатывать. Количество зарабатывающих за 2017 год выросло в два раза.

Также разработчики рассказали, что у первой партнёрской программы сервиса Twitch Partners количество пользователей выросло до 27 тысяч человек. В апреле была запущена система Twitch Affiliates, а суммарное количество контрактов составило порядка 150 тысяч.