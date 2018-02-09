Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 февраля 2018, 11:49

Скандального стримера обвинили в расизме из-за шутки над китайцами

С популярным стримером произошёл очередной скандал. В этот раз он связан с расистскими шутками.

Вокруг популярного стримера Гая Бэйма, известного под псевдонимом DrDisRespect, всё время происходят какие-то скандалы. Сначала он рассказал об измене своей супруге, а потом получил бан в PlayerUnknown's Battlegrounds за убийство своего товарища по команде в виртуальной игре.

На этот раз стримера обвинили в расизме. Он якобы не уважает китайский язык и специально коверкает его. Стримера в расизме обвинил актёр Джимми Вонг.

Сам Гай Бэйм заявил в ответ, что эти обвинения глупы, назвав актёра идиотом. По словам стримера, в его окружении находятся люди самых различных национальностей и никто не против его действий.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Китай
  • Игры
  • расизм
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar