Скандального стримера обвинили в расизме из-за шутки над китайцами

С популярным стримером произошёл очередной скандал. В этот раз он связан с расистскими шутками.

Вокруг популярного стримера Гая Бэйма, известного под псевдонимом DrDisRespect, всё время происходят какие-то скандалы. Сначала он рассказал об измене своей супруге, а потом получил бан в PlayerUnknown's Battlegrounds за убийство своего товарища по команде в виртуальной игре.

На этот раз стримера обвинили в расизме. Он якобы не уважает китайский язык и специально коверкает его. Стримера в расизме обвинил актёр Джимми Вонг.