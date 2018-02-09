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Опубликовано 9 февраля 2018, 12:36

Самая богатая женщина в киберспорте выиграла крупный турнир по StarCraft 2

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Чемпионат IEM Season XII — PyeongChang проводили накануне зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Уроженка Канады Саша Хостин, более известная под псевдонимом Scarlett, выиграла чемпионат IEM Season XII — PyeongChang по StarCraft 2. В финале она обыграла корейца Кима sOs Ю Джина со счётом 4:2.

Для девушки эта победа стала первой крупной на турнирах премьер-уровня. За победу в этом чемпионате она получила 50 тысяч долларов.

Напомним, в 2016 году Саша Хостин попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая богатая женщина в киберспорте. На тот момент она выиграла на турнирах 144 тысячи долларов.

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Сергей Сурепин
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